В Тюмени в 2,5 раза выросло число вакансий с зарплатой от 150 тысяч

06 апреля 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

К концу марта в Тюмени готовы были платить больше 150 тысяч рублей только четырем видам специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Количество вакансий с заработной платой более 150 тысяч рублей в Тюмени возросло в 2,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru. «В 2023 году было опубликовано 18,7 тысяч вакансий с предлагаемой зарплатой от 150 тысяч рублей. По сравнению с 2022 годом количество увеличилось в 2,5 раза», — рассказали аналитики изданию РБК Тюмень. В 2023 году на такую зарплату чаще всего искали машинистов (11%), водителей (11%), менеджеров (8%) и сварщиков (5%). На конец марта 2024 года данные другие — зарплату выше 150 тысяч рублей готовы платить только оператору обезвоживающей и обессоливающей установки (154 тысячи), оператору по добыче и нефти газа (157 тысяч), специалисту по охране окружающей среды (175 тысяч) и военнослужащему (226 тысяч). В Тюменской области в первом квартале этого года самыми востребованными вакансиями стали агент по недвижимости, токарь, фрезеровщик и шлифовщик. Эти специалисты получают в районе 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество вакансий с заработной платой более 150 тысяч рублей в Тюмени возросло в 2,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru. «В 2023 году было опубликовано 18,7 тысяч вакансий с предлагаемой зарплатой от 150 тысяч рублей. По сравнению с 2022 годом количество увеличилось в 2,5 раза», — рассказали аналитики изданию РБК Тюмень. В 2023 году на такую зарплату чаще всего искали машинистов (11%), водителей (11%), менеджеров (8%) и сварщиков (5%). На конец марта 2024 года данные другие — зарплату выше 150 тысяч рублей готовы платить только оператору обезвоживающей и обессоливающей установки (154 тысячи), оператору по добыче и нефти газа (157 тысяч), специалисту по охране окружающей среды (175 тысяч) и военнослужащему (226 тысяч). В Тюменской области в первом квартале этого года самыми востребованными вакансиями стали агент по недвижимости, токарь, фрезеровщик и шлифовщик. Эти специалисты получают в районе 100 тысяч рублей.