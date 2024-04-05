Общество Девять челябинских детей-сирот получили квартиры в новом доме 06 апреля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 + Дети-сироты претензий к качеству жилья не имеют Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Девяти детям-сиротам из Красноармейского района Челябинской области, которые долгое время не могли получить положенное жилье, предоставили квартиры. Об этом стало известно во время личного приема детей руководством регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК), сообщает пресс-служба ведомства. «На прием [к и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову] обратились девять заявителей, в отношении которых длительное время не решался вопрос о предоставлении благоустроенного жилого помещения. В ходе встречи установлено, что в марте текущего года девять детей-сирот, получили квартиры в новом доме, расположенном в селе Миасское Красноармейского района», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Районная администрация полностью выполнила возложенные на них обязанности. Претензий к качеству жилья у заявителей нет. Заявителям также рассказали о других положенных им мерах социальной поддержки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Девяти детям-сиротам из Красноармейского района Челябинской области, которые долгое время не могли получить положенное жилье, предоставили квартиры. Об этом стало известно во время личного приема детей руководством регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК), сообщает пресс-служба ведомства. «На прием [к и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову] обратились девять заявителей, в отношении которых длительное время не решался вопрос о предоставлении благоустроенного жилого помещения. В ходе встречи установлено, что в марте текущего года девять детей-сирот, получили квартиры в новом доме, расположенном в селе Миасское Красноармейского района», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Районная администрация полностью выполнила возложенные на них обязанности. Претензий к качеству жилья у заявителей нет. Заявителям также рассказали о других положенных им мерах социальной поддержки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям