05 апреля 2024

Челябинская прокуратура взяла на контроль школу, в которой протекает крыша. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, школьный коридор, старая школа, старое здание
Родителя боятся за детей, которые находятся в школе Фото:

В Челябинской области прокуратура проводит проверку в Карагайской общеобразовательной школе, в которой протекает крыша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Верхнеуральского района проводит проверку по факту нарушений прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в образовательной организации Карагайской средней общеобразовательной школе», — уточняется в telegram-канале прокуратуры Челябинской области. В школе протекает крыша.

В администрации Верхнеуральска решается вопрос о выделении дополнительных средств на ремонт. В отношении юридического лица «Карагайская СОШ» возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности. Проверка продолжается, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Родители учеников Карагайской школы в соцсети «ВКонтакте» рассказали о протекающей кровли. Из-за прохудившейся крыши в последние несколько лет во время дождя или таяния снега с потолка льется вода. В администрации Верхнеуральского района обещали сделать ремонт не раньше 2025 года. Родителя боятся, что железобетонные перекрытия обрушатся на головы детей.

Крыша в Карагайской школе протекает каждую весну
Крыша в Карагайской школе протекает каждую весну
В такой школе дети проводят весь день
В такой школе дети проводят весь день

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В Челябинской области прокуратура проводит проверку в Карагайской общеобразовательной школе, в которой протекает крыша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура Верхнеуральского района проводит проверку по факту нарушений прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в образовательной организации Карагайской средней общеобразовательной школе», — уточняется в telegram-канале прокуратуры Челябинской области. В школе протекает крыша. В администрации Верхнеуральска решается вопрос о выделении дополнительных средств на ремонт. В отношении юридического лица «Карагайская СОШ» возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности. Проверка продолжается, добавили в пресс-службе областной прокуратуры. Родители учеников Карагайской школы в соцсети «ВКонтакте» рассказали о протекающей кровли. Из-за прохудившейся крыши в последние несколько лет во время дождя или таяния снега с потолка льется вода. В администрации Верхнеуральского района обещали сделать ремонт не раньше 2025 года. Родителя боятся, что железобетонные перекрытия обрушатся на головы детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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