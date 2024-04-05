Челябинская прокуратура взяла на контроль школу, в которой протекает крыша. Фото

06 апреля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Родителя боятся за детей, которые находятся в школе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области прокуратура проводит проверку в Карагайской общеобразовательной школе, в которой протекает крыша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура Верхнеуральского района проводит проверку по факту нарушений прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в образовательной организации Карагайской средней общеобразовательной школе», — уточняется в telegram-канале прокуратуры Челябинской области. В школе протекает крыша. В администрации Верхнеуральска решается вопрос о выделении дополнительных средств на ремонт. В отношении юридического лица «Карагайская СОШ» возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности. Проверка продолжается, добавили в пресс-службе областной прокуратуры. Родители учеников Карагайской школы в соцсети «ВКонтакте» рассказали о протекающей кровли. Из-за прохудившейся крыши в последние несколько лет во время дождя или таяния снега с потолка льется вода. В администрации Верхнеуральского района обещали сделать ремонт не раньше 2025 года. Родителя боятся, что железобетонные перекрытия обрушатся на головы детей. Крыша в Карагайской школе протекает каждую весну telegram-канал прокуратуры Челябинской области В такой школе дети проводят весь день Telegram-канал прокуратуры Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области прокуратура проводит проверку в Карагайской общеобразовательной школе, в которой протекает крыша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура Верхнеуральского района проводит проверку по факту нарушений прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в образовательной организации Карагайской средней общеобразовательной школе», — уточняется в telegram-канале прокуратуры Челябинской области. В школе протекает крыша. В администрации Верхнеуральска решается вопрос о выделении дополнительных средств на ремонт. В отношении юридического лица «Карагайская СОШ» возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности. Проверка продолжается, добавили в пресс-службе областной прокуратуры. Родители учеников Карагайской школы в соцсети «ВКонтакте» рассказали о протекающей кровли. Из-за прохудившейся крыши в последние несколько лет во время дождя или таяния снега с потолка льется вода. В администрации Верхнеуральского района обещали сделать ремонт не раньше 2025 года. Родителя боятся, что железобетонные перекрытия обрушатся на головы детей.