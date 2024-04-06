Путин поручил Куренкову срочно отправиться в Оренбургскую область

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Александр Куренков докладывает Владимиру Путину об обстановке в регионе Фото:
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В Орске прорвало дамбу

Российский президент Владимир Путин дал поручение главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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«Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия», — заявил Песков в беседе с ТАСС. По его словам, губернатор Оренбуржской области Денис Паслер и глава МЧС Куренков докладывают Путину о ситуации в регионе.

В Оренбуржье обострилась ситуация с паводками. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. По информации telegram-канала Shot, второй район Орска может уйти под воду.

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Российский президент Владимир Путин дал поручение главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия», — заявил Песков в беседе с ТАСС. По его словам, губернатор Оренбуржской области Денис Паслер и глава МЧС Куренков докладывают Путину о ситуации в регионе. В Оренбуржье обострилась ситуация с паводками. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. По информации telegram-канала Shot, второй район Орска может уйти под воду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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