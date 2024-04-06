Происшествия Путин поручил Куренкову срочно отправиться в Оренбургскую область 06 апреля 2024 в 22:20 Размер текста - 17 + Александр Куренков докладывает Владимиру Путину об обстановке в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу Российский президент Владимир Путин дал поручение главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Новость по теме Второй район Орска находится под угрозой затопления: главное о ЧП к вечеру 6 апреля «Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия», — заявил Песков в беседе с ТАСС. По его словам, губернатор Оренбуржской области Денис Паслер и глава МЧС Куренков докладывают Путину о ситуации в регионе. В Оренбуржье обострилась ситуация с паводками. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. По информации telegram-канала Shot, второй район Орска может уйти под воду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский президент Владимир Путин дал поручение главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия», — заявил Песков в беседе с ТАСС. По его словам, губернатор Оренбуржской области Денис Паслер и глава МЧС Куренков докладывают Путину о ситуации в регионе. В Оренбуржье обострилась ситуация с паводками. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. По информации telegram-канала Shot, второй район Орска может уйти под воду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям