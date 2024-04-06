Во втором районе Орска прорвало дамбу: главное о ЧП к вечеру 6 апреля

Shot: второй район Орска может затопить из-за очередного порыва дамбы
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В МЧС РФ сообщили, что из Орска эвакуировали 1121 человек Фото:
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В Орске прорвало дамбу

В Оренбуржье обострилась ситуация с паводками. По информации telegram-канала Shot, второй район Орска находится под угрозой затопления. Главное к вечеру 6 апреля — в материале URA.RU.

Telegram-канала Shot сообщил, что второй район Орска находится под угрозой затопления. Жители сообщили, что дамба прорвана еще в одном месте. Вода стремительно прибывает в поселке Никель.

Обновлено в 22:10. Прорвало вторую дамбу в районе поселка Никель. Об этом сообщили власти региона.

Причины прорыва дамбы

Из-за прорыва дамбы возбудили уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. Об этом заявил региональный главк СК. Устанавливаются все факты произошедшего.

Прокуратура Оренбургской области подчеркнула, что дамбу прорвало из-за ее ненадлежащего состояния. Необходимые действия, связанные с содержанием дамбы, были приняты не сразу.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что дамба в Орске была рассчитана на гораздо меньшую нагрузку. Он назвал этот паводок исключением. Администрация Орска отметила, что подобная паводковая ситуация может произойти раз в сто лет.

Пострадавшие

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в зоне подтопления оказались шесть медучреждений Орска, 88 пациентов переведены в другие стационары города, никому из пунктов временного размещения не понадобилась медпомощь.

Роспотребнадзор выявил норовирус второго типа в пробах 18 жителей Орска, пострадавших от паводка и обратившихся за медицинской помощью. Об этом заявил региональный минздрав. По информации ведомства, восемь человек доставлены в больницу.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что из-за паводка в Орске подтоплены больше 4,4 тысячи домов. Он подчеркнул, что пострадавшим от паводка увеличат выплаты вдвое.

Эвакуация в регионе

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Какие районы Оренбурга эвакуируют из-за затоплений. Карта

Из Орска эвакуировали 1121 человек, из которых 331 ребенок. Об этом сообщили в МЧС РФ.

В Оренбурге начали принудительную эвакуацию жителей из-за усугубления ситуации с паводком. В операции задействованы силы полиции. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

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В Оренбуржье обострилась ситуация с паводками. По информации telegram-канала Shot, второй район Орска находится под угрозой затопления. Главное к вечеру 6 апреля — в материале URA.RU. Telegram-канала Shot сообщил, что второй район Орска находится под угрозой затопления. Жители сообщили, что дамба прорвана еще в одном месте. Вода стремительно прибывает в поселке Никель. Обновлено в 22:10. Прорвало вторую дамбу в районе поселка Никель. Об этом сообщили власти региона. Из-за прорыва дамбы возбудили уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. Об этом заявил региональный главк СК. Устанавливаются все факты произошедшего. Прокуратура Оренбургской области подчеркнула, что дамбу прорвало из-за ее ненадлежащего состояния. Необходимые действия, связанные с содержанием дамбы, были приняты не сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что дамба в Орске была рассчитана на гораздо меньшую нагрузку. Он назвал этот паводок исключением. Администрация Орска отметила, что подобная паводковая ситуация может произойти раз в сто лет. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в зоне подтопления оказались шесть медучреждений Орска, 88 пациентов переведены в другие стационары города, никому из пунктов временного размещения не понадобилась медпомощь. Роспотребнадзор выявил норовирус второго типа в пробах 18 жителей Орска, пострадавших от паводка и обратившихся за медицинской помощью. Об этом заявил региональный минздрав. По информации ведомства, восемь человек доставлены в больницу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что из-за паводка в Орске подтоплены больше 4,4 тысячи домов. Он подчеркнул, что пострадавшим от паводка увеличат выплаты вдвое. Из Орска эвакуировали 1121 человек, из которых 331 ребенок. Об этом сообщили в МЧС РФ. В Оренбурге начали принудительную эвакуацию жителей из-за усугубления ситуации с паводком. В операции задействованы силы полиции. Об этом заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.
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