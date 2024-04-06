06 апреля 2024
05 апреля 2024

Жители ХМАО похвастались фотографиями огромных щук. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, зимняя рыбалка, рыбак
Рыбак ловил рыбу в морозы Фото:

Жители ХМАО наловили огромных щук на территории региона. Рыбаки поделились фотографиями трофеев в соцсетях.

«Зимники еще отлично стоят. Вчера был в районе деревни Сартынья. Температура -25 градусов была. Рыбалка просто в удовольствие прошла», — рассказал рыболов Георгий Черепанов в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, еще трое рыбаков показали кадры своего улова. Однако они не указали, где именно его поймали.

Ранее другие жители Югры поделились фотографиями с рыбалки. Юлия Рашитова рассказала, что поймала щуку на озере Пильтанлор в Сургуте. Другой рыбак Андрей Алексеев сообщил, что ловил рыбу в лютые морозы.

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Жители ХМАО наловили огромных щук на территории региона. Рыбаки поделились фотографиями трофеев в соцсетях. «Зимники еще отлично стоят. Вчера был в районе деревни Сартынья. Температура -25 градусов была. Рыбалка просто в удовольствие прошла», — рассказал рыболов Георгий Черепанов в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, еще трое рыбаков показали кадры своего улова. Однако они не указали, где именно его поймали. Ранее другие жители Югры поделились фотографиями с рыбалки. Юлия Рашитова рассказала, что поймала щуку на озере Пильтанлор в Сургуте. Другой рыбак Андрей Алексеев сообщил, что ловил рыбу в лютые морозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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