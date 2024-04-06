Жители ХМАО наловили огромных щук на территории региона. Рыбаки поделились фотографиями трофеев в соцсетях.
«Зимники еще отлично стоят. Вчера был в районе деревни Сартынья. Температура -25 градусов была. Рыбалка просто в удовольствие прошла», — рассказал рыболов Георгий Черепанов в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, еще трое рыбаков показали кадры своего улова. Однако они не указали, где именно его поймали.
Ранее другие жители Югры поделились фотографиями с рыбалки. Юлия Рашитова рассказала, что поймала щуку на озере Пильтанлор в Сургуте. Другой рыбак Андрей Алексеев сообщил, что ловил рыбу в лютые морозы.
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