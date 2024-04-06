Треш-блогер Меллстрой купил новые машины на 270 миллионов рублей. Видео

07 апреля 2024 в 02:50 Размер текста - 17 +

Новую BMW блогер решил подарить «кому-нибудь на улице» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Уроженец Беларуси Андрей Бурим, известный как треш-блогер Меллстрой, купил новые машины на 270 миллионов рублей. В том числе Rolls-Royce Spectre за 110 миллионов. Об этом блогер рассказал на своей странице в соцсети. «Для того, чтобы сегодня не сходить с ума, не уходить в этот…новый запой… Я заехал опять в салон. И короче взял вот эту (Ferrari — прим. URA.RU), она стоит 48 млн рублей. Rolls-Royce Spectre, 110 млн стоит. Это Phantom Long удлиненный, 65 млн вроде. И еще одну BMW М5», — говорит блогер на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Общая сумма покупок — 270 миллионов рублей, поделился Меллстрой. BMW М5 блогер решил подарить «кому-нибудь на улице». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Беларуси Андрей Бурим, известный как треш-блогер Меллстрой, купил новые машины на 270 миллионов рублей. В том числе Rolls-Royce Spectre за 110 миллионов. Об этом блогер рассказал на своей странице в соцсети. «Для того, чтобы сегодня не сходить с ума, не уходить в этот…новый запой… Я заехал опять в салон. И короче взял вот эту (Ferrari — прим. URA.RU), она стоит 48 млн рублей. Rolls-Royce Spectre, 110 млн стоит. Это Phantom Long удлиненный, 65 млн вроде. И еще одну BMW М5», — говорит блогер на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Общая сумма покупок — 270 миллионов рублей, поделился Меллстрой. BMW М5 блогер решил подарить «кому-нибудь на улице».