Уроженец Беларуси Андрей Бурим, известный как треш-блогер Меллстрой, купил новые машины на 270 миллионов рублей. В том числе Rolls-Royce Spectre за 110 миллионов. Об этом блогер рассказал на своей странице в соцсети.
«Для того, чтобы сегодня не сходить с ума, не уходить в этот…новый запой… Я заехал опять в салон. И короче взял вот эту (Ferrari — прим. URA.RU), она стоит 48 млн рублей. Rolls-Royce Spectre, 110 млн стоит. Это Phantom Long удлиненный, 65 млн вроде. И еще одну BMW М5», — говорит блогер на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Общая сумма покупок — 270 миллионов рублей, поделился Меллстрой. BMW М5 блогер решил подарить «кому-нибудь на улице».
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