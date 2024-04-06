06 апреля 2024

Треш-блогер Меллстрой купил новые машины на 270 миллионов рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Новую BMW блогер решил подарить «кому-нибудь на улице» (архивное фото) Фото:

Уроженец Беларуси Андрей Бурим, известный как треш-блогер Меллстрой, купил новые машины на 270 миллионов рублей. В том числе Rolls-Royce Spectre за 110 миллионов. Об этом блогер рассказал на своей странице в соцсети.

«Для того, чтобы сегодня не сходить с ума, не уходить в этот…новый запой… Я заехал опять в салон. И короче взял вот эту (Ferrari — прим. URA.RU), она стоит 48 млн рублей. Rolls-Royce Spectre, 110 млн стоит. Это Phantom Long удлиненный, 65 млн вроде. И еще одну BMW М5», — говорит блогер на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Общая сумма покупок — 270 миллионов рублей, поделился Меллстрой. BMW М5 блогер решил подарить «кому-нибудь на улице».

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Уроженец Беларуси Андрей Бурим, известный как треш-блогер Меллстрой, купил новые машины на 270 миллионов рублей. В том числе Rolls-Royce Spectre за 110 миллионов. Об этом блогер рассказал на своей странице в соцсети. «Для того, чтобы сегодня не сходить с ума, не уходить в этот…новый запой… Я заехал опять в салон. И короче взял вот эту (Ferrari — прим. URA.RU), она стоит 48 млн рублей. Rolls-Royce Spectre, 110 млн стоит. Это Phantom Long удлиненный, 65 млн вроде. И еще одну BMW М5», — говорит блогер на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Общая сумма покупок — 270 миллионов рублей, поделился Меллстрой. BMW М5 блогер решил подарить «кому-нибудь на улице».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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