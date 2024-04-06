06 апреля 2024

Россиянам рассказали, что делать при получении повестки в отпуск

Картаполов: военкомату нужно сообщить о невозможности прибыть в отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
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Военкомату нужно сообщить планируемую дату визита, заявил Андрей Картаполов Фото:

При получении повестки в отпуск нужно сообщить военкомату о невозможности прийти в нужную дату и сообщить дату планируемого визита. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», — передает слова Андрея Картаполова РИА Новости.

В России с 1 апреля по 15 июля проходит весенний призыв на срочную службу в армию. В этом году рассылка электронных повесток пройдет в тестовом режиме, основным форматом останется бумажный. Картаполов ранее отмечал, что россиянам может прийти повестка дважды в электронном и бумажном варианте, однако, по его словам, в этом ничего страшного нет.

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При получении повестки в отпуск нужно сообщить военкомату о невозможности прийти в нужную дату и сообщить дату планируемого визита. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», — передает слова Андрея Картаполова РИА Новости. В России с 1 апреля по 15 июля проходит весенний призыв на срочную службу в армию. В этом году рассылка электронных повесток пройдет в тестовом режиме, основным форматом останется бумажный. Картаполов ранее отмечал, что россиянам может прийти повестка дважды в электронном и бумажном варианте, однако, по его словам, в этом ничего страшного нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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