Россиянам рассказали, что делать при получении повестки в отпуск

Картаполов: военкомату нужно сообщить о невозможности прибыть в отпуск

07 апреля 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

Военкомату нужно сообщить планируемую дату визита, заявил Андрей Картаполов Фото: Пресс-служба Государственной Думы При получении повестки в отпуск нужно сообщить военкомату о невозможности прийти в нужную дату и сообщить дату планируемого визита. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», — передает слова Андрея Картаполова РИА Новости. В России с 1 апреля по 15 июля проходит весенний призыв на срочную службу в армию. В этом году рассылка электронных повесток пройдет в тестовом режиме, основным форматом останется бумажный. Картаполов ранее отмечал, что россиянам может прийти повестка дважды в электронном и бумажном варианте, однако, по его словам, в этом ничего страшного нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При получении повестки в отпуск нужно сообщить военкомату о невозможности прийти в нужную дату и сообщить дату планируемого визита. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», — передает слова Андрея Картаполова РИА Новости. В России с 1 апреля по 15 июля проходит весенний призыв на срочную службу в армию. В этом году рассылка электронных повесток пройдет в тестовом режиме, основным форматом останется бумажный. Картаполов ранее отмечал, что россиянам может прийти повестка дважды в электронном и бумажном варианте, однако, по его словам, в этом ничего страшного нет.