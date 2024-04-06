Адвокат потерпевших в «Крокусе» сравнил теракт с пожаром в «Хромой лошади» Перми

Ситуация с атакой на подмосковный «Крокус Сити Холл» во многом повторяет инцидент с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». Об этом заявил адвокат, представляющий интересы потерпевших от рук террористов, Игорь Трунов.
«Здесь повторяется ситуация с трагедией в пермском ночном клубе „Хромая лошадь“, где люди не сгорели, а отравились цианистым водородом. Пластик выделяет страшно ядовитый газ. Пожар случился в декабре 2009 года. Строительство „Крокуса“ проходило в то же время, материалы использовались одинаковые. Нужно было их менять, но никто этого не сделал», — рассказал Игорь Трунов в интервью изданию Readovka.
Юристы от имени родственников погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе» несколькими днями ранее подали заявление в Следственный комитет России. Оно касается отделки зала, вероятно, горючими материалами. По последним данным, при нападении погибли 145 человек. Пожар в «Хромой лошади» унес жизни 156 посетителей.
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Ситуация с атакой на подмосковный «Крокус Сити Холл» во многом повторяет инцидент с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». Об этом заявил адвокат, представляющий интересы потерпевших от рук террористов, Игорь Трунов. «Здесь повторяется ситуация с трагедией в пермском ночном клубе „Хромая лошадь“, где люди не сгорели, а отравились цианистым водородом. Пластик выделяет страшно ядовитый газ. Пожар случился в декабре 2009 года. Строительство „Крокуса“ проходило в то же время, материалы использовались одинаковые. Нужно было их менять, но никто этого не сделал», — рассказал Игорь Трунов в интервью изданию Readovka. Юристы от имени родственников погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе» несколькими днями ранее подали заявление в Следственный комитет России. Оно касается отделки зала, вероятно, горючими материалами. По последним данным, при нападении погибли 145 человек. Пожар в «Хромой лошади» унес жизни 156 посетителей.