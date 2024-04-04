Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев «Крокус Сити Холла»

В СК подали заявление о возможной отделке зала «Крокуса» горючими материалами

04 апреля 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Юристы от имени родственников погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе» подали еще одно заявление в Следственный комитет (СК) России. Оно касается отделки зала, вероятно, горючими материалами. Об этом заявил президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» адвокат Игорь Трунов. «Изложены дополнительные аргументы виновности владельцев «Крокус сити холла», — заявил РИА Новости Игорь Трунов. По его словам, речь идет про уголовное дело, которое связано с перевозкой, хранением продукции или оказанием услуг, отвечающим требованиям безопасности. Заявление подписали 19 человек, чьи родственники погибли или пострадали. Новость по теме Список фигурантов дела о теракте в «Крокусе»: вся информация о преступниках Адвокат отметил, что стены зала были сделаны из легковоспламеняющегося материала. При этом его нельзя использовать в таких помещениях согласно нормам МЧС России. В них прописано, что зал «Крокуса» должен был отделан материалом, который способен противостоять воздействию огня не менее 60 минут. Террористы 22 марта не только расстреляли людей в «Крокус Сити Холле», но и подожгли зрительный зал. К утру следующего дня от верхних этажей здания почти ничего не осталось. Крыша обрушилась позднее. В правоохранительных органах отметили, что отделка стен усугубила пожар. До этого поступило еще одно заявление в СК по поводу стен в «Крокусе от имени 11 потерпевших. Среди них — глава съемочной группы Иван Поморин, команда которого должна была в день теракта снимать концерт группы «Пикник», пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юристы от имени родственников погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе» подали еще одно заявление в Следственный комитет (СК) России. Оно касается отделки зала, вероятно, горючими материалами. Об этом заявил президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» адвокат Игорь Трунов. «Изложены дополнительные аргументы виновности владельцев «Крокус сити холла», — заявил РИА Новости Игорь Трунов. По его словам, речь идет про уголовное дело, которое связано с перевозкой, хранением продукции или оказанием услуг, отвечающим требованиям безопасности. Заявление подписали 19 человек, чьи родственники погибли или пострадали. Адвокат отметил, что стены зала были сделаны из легковоспламеняющегося материала. При этом его нельзя использовать в таких помещениях согласно нормам МЧС России. В них прописано, что зал «Крокуса» должен был отделан материалом, который способен противостоять воздействию огня не менее 60 минут. Террористы 22 марта не только расстреляли людей в «Крокус Сити Холле», но и подожгли зрительный зал. К утру следующего дня от верхних этажей здания почти ничего не осталось. Крыша обрушилась позднее. В правоохранительных органах отметили, что отделка стен усугубила пожар. До этого поступило еще одно заявление в СК по поводу стен в «Крокусе от имени 11 потерпевших. Среди них — глава съемочной группы Иван Поморин, команда которого должна была в день теракта снимать концерт группы «Пикник», пишет RT.