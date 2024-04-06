06 апреля 2024

В Кургане закроют шоссе Тюнина из-за паводка

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Теплый стан. Курган , шоссе тюнина, весовой контроль, грузовая машина
Шоссе Тюнина будет закрыто из-за паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жителей Кургана и Кетовского округа предупредили о том, что из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина. Информацию об этом разместила пресс-служба департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

«Срочно для жителей Кургана и Кетово. Из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина», — указано в telegram-канале департамента.

В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населенных пункта. Жителей региона просят заранее собрать вещи и документы, а в Притобольном округе уже началась превентивная эвакуация.

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Жителей Кургана и Кетовского округа предупредили о том, что из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина. Информацию об этом разместила пресс-служба департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. «Срочно для жителей Кургана и Кетово. Из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина», — указано в telegram-канале департамента. В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населенных пункта. Жителей региона просят заранее собрать вещи и документы, а в Притобольном округе уже началась превентивная эвакуация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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