В Кургане закроют шоссе Тюнина из-за паводка

Шоссе Тюнина будет закрыто из-за паводка
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Жителей Кургана и Кетовского округа предупредили о том, что из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина. Информацию об этом разместила пресс-служба департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.
«Срочно для жителей Кургана и Кетово. Из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина», — указано в telegram-канале департамента.
В Курганской области из-за паводка могут пострадать 62 населенных пункта. Жителей региона просят заранее собрать вещи и документы, а в Притобольном округе уже началась превентивная эвакуация.
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