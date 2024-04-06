06 апреля 2024
05 апреля 2024

В ЯНАО массово ищут инженеров, менеджеров и администраторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на заводе Электромашина. Челябинск, инженер, it-технологиии, электромашина, завод электромашина
Количество вакансий для инженеров выросло на 81% Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе за первые месяцы 2024 года резко увеличилось количество вакансий для инженеров, администраторов и менеджеров по продажам. Согласно данным аналитиков «Авито Работа», рост предложений о работе в некоторых категориях составил более 80%.

«По итогам первого квартала 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 81% увеличилось количество вакансий для инженеров. На втором месте менеджеры по продажам — рост на 68%. Замыкают тройку предложения по работе для администраторов — рост на 61%», — сообщили аналитики сервиса корреспонденту URA.RU.

При этом среднее зарплатное предложение для инженеров превысило 104 тысяч рублей. Для работников в сфере продаж — 69 500 рублей, а администраторам в среднем предлагают зарплату в 70 тысяч рублей.

На Ямале соискатели без опыта работы и начинающие специалисты могут зарабатывать от 120 тысяч рублей ежемесячно. В феврале 2024 года на сайте сервиса «Авито Работа» число вакансий для новичков по сравнению с тем же месяцем 2023 года в ЯНАО увеличилось на 44%.

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В Ямало-Ненецком автономном округе за первые месяцы 2024 года резко увеличилось количество вакансий для инженеров, администраторов и менеджеров по продажам. Согласно данным аналитиков «Авито Работа», рост предложений о работе в некоторых категориях составил более 80%. «По итогам первого квартала 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 81% увеличилось количество вакансий для инженеров. На втором месте менеджеры по продажам — рост на 68%. Замыкают тройку предложения по работе для администраторов — рост на 61%», — сообщили аналитики сервиса корреспонденту URA.RU. При этом среднее зарплатное предложение для инженеров превысило 104 тысяч рублей. Для работников в сфере продаж — 69 500 рублей, а администраторам в среднем предлагают зарплату в 70 тысяч рублей. На Ямале соискатели без опыта работы и начинающие специалисты могут зарабатывать от 120 тысяч рублей ежемесячно. В феврале 2024 года на сайте сервиса «Авито Работа» число вакансий для новичков по сравнению с тем же месяцем 2023 года в ЯНАО увеличилось на 44%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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