В ЯНАО массово ищут инженеров, менеджеров и администраторов

Количество вакансий для инженеров выросло на 81% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе за первые месяцы 2024 года резко увеличилось количество вакансий для инженеров, администраторов и менеджеров по продажам. Согласно данным аналитиков «Авито Работа», рост предложений о работе в некоторых категориях составил более 80%.

«По итогам первого квартала 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 81% увеличилось количество вакансий для инженеров. На втором месте менеджеры по продажам — рост на 68%. Замыкают тройку предложения по работе для администраторов — рост на 61%», — сообщили аналитики сервиса корреспонденту URA.RU.

При этом среднее зарплатное предложение для инженеров превысило 104 тысяч рублей. Для работников в сфере продаж — 69 500 рублей, а администраторам в среднем предлагают зарплату в 70 тысяч рублей.

На Ямале соискатели без опыта работы и начинающие специалисты могут зарабатывать от 120 тысяч рублей ежемесячно. В феврале 2024 года на сайте сервиса «Авито Работа» число вакансий для новичков по сравнению с тем же месяцем 2023 года в ЯНАО увеличилось на 44%.