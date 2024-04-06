06 апреля 2024

Мигранту грозит шесть лет тюрьмы за попытку дать взятку свердловскому силовику

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Иностранец пытался избавить от административной ответственности своего соотечественника Фото:

В Нижних Сергах (Свердловская область) мигрант пытался дать взятку полицейскому за непривлечение к административной ответственности другого иностранца, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону, полковник юстиции Александр Шульга. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

«Обвиняемый, находясь в служебном кабинете отдела полиции, пытался передать должностному лицу органов внутренних дел взятку в виде денег за непривлечение к административной ответственности мужчины, 2002 г. р., также являющегося иностранцем. Однако полицейский деньги не принял и о попытке подкупа незамедлительно сообщил в дежурную часть территориального ОВД», — сказал Шульга.

Обвиняемый заключен под стражу. Собирается и закрепляется доказательная база для уголовного дела. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что иностранец пытался избавить от ответственности своего соотечественника. «Теперь обвиняемому грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы», — отметил полковник Горелых.

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В Нижних Сергах (Свердловская область) мигрант пытался дать взятку полицейскому за непривлечение к административной ответственности другого иностранца, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону, полковник юстиции Александр Шульга. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. «Обвиняемый, находясь в служебном кабинете отдела полиции, пытался передать должностному лицу органов внутренних дел взятку в виде денег за непривлечение к административной ответственности мужчины, 2002 г. р., также являющегося иностранцем. Однако полицейский деньги не принял и о попытке подкупа незамедлительно сообщил в дежурную часть территориального ОВД», — сказал Шульга. Обвиняемый заключен под стражу. Собирается и закрепляется доказательная база для уголовного дела. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что иностранец пытался избавить от ответственности своего соотечественника. «Теперь обвиняемому грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы», — отметил полковник Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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