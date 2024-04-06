Мигранту грозит шесть лет тюрьмы за попытку дать взятку свердловскому силовику

Иностранец пытался избавить от административной ответственности своего соотечественника Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижних Сергах (Свердловская область) мигрант пытался дать взятку полицейскому за непривлечение к административной ответственности другого иностранца, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону, полковник юстиции Александр Шульга. Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

«Обвиняемый, находясь в служебном кабинете отдела полиции, пытался передать должностному лицу органов внутренних дел взятку в виде денег за непривлечение к административной ответственности мужчины, 2002 г. р., также являющегося иностранцем. Однако полицейский деньги не принял и о попытке подкупа незамедлительно сообщил в дежурную часть территориального ОВД», — сказал Шульга.

Обвиняемый заключен под стражу. Собирается и закрепляется доказательная база для уголовного дела. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что иностранец пытался избавить от ответственности своего соотечественника. «Теперь обвиняемому грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы», — отметил полковник Горелых.