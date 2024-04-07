Из питомника, к которому подобрался паводок в Оренбургской области, эвакуировали 43 хаски. Об этом сообщили telegram-канал Shot и «Известий».
«Хаски спасли из затопленного питомника в Оренбургской области — на лодках псов встречают местные жители», — передает telegram-канал «Известий». Авторы канала отметили, что собаки не пострадали.
Хаски сильно проголодались, передает Shot. По информации канала, по дороге собаки скулили, но уже от счастья.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге паводок подобрался к питомнику хаски. Владелец питомника был согласен временно передать животных в ответственные руки.
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