Из затопленного питомника в Оренбургской области спасли 43 хаски. Видео

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Собачий питомник. Хаски-центр «Аквилон». Челябинск, собака, сибирский хаски
Хаски не пострадали из-за паводка Фото:
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Из питомника, к которому подобрался паводок в Оренбургской области, эвакуировали 43 хаски. Об этом сообщили telegram-канал Shot и «Известий».

«Хаски спасли из затопленного питомника в Оренбургской области — на лодках псов встречают местные жители», — передает telegram-канал «Известий». Авторы канала отметили, что собаки не пострадали.

Хаски сильно проголодались, передает Shot. По информации канала, по дороге собаки скулили, но уже от счастья.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге паводок подобрался к питомнику хаски. Владелец питомника был согласен временно передать животных в ответственные руки.

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Из питомника, к которому подобрался паводок в Оренбургской области, эвакуировали 43 хаски. Об этом сообщили telegram-канал Shot и «Известий». «Хаски спасли из затопленного питомника в Оренбургской области — на лодках псов встречают местные жители», — передает telegram-канал «Известий». Авторы канала отметили, что собаки не пострадали. Хаски сильно проголодались, передает Shot. По информации канала, по дороге собаки скулили, но уже от счастья. Ранее сообщалось, что в Оренбурге паводок подобрался к питомнику хаски. Владелец питомника был согласен временно передать животных в ответственные руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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