06 апреля 2024
05 апреля 2024

Музыкальный лейбл ЯНАО объявил кастинг для артистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по Свердловской киностудии. Екатеринбург, микрофон, пение, вокал, студия звукозаписи
Отбор артистов продлится до 19 апреля Фото:

Продюсерский центр в ЯНАО, открытый при поддержке властей округа, объявил кастинг для начинающих и молодых артистов. О запуске проекта сообщил глава департамента молодежной политики Ямала Наиль Хайруллин.

«На закрытии студвесны объявил о начале кастинга в Ямолод лейбл … для начинающих и уже опытных артистов. Кастинг пройдет до 19 апреля», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале.

Прошедших отбор артистов ждет профессиональная звукозапись, саунд-дизайн, работа с вокалом, микширование и мастеринг. Также участники получат поддержка в продвижении. Это маркетинговая стратегия, промоушн, создание обложек для альбомов, выпуск релизов на музыкальных платформах.

Для участия приглашаются все, кто пишет авторские треки и музыку, независимо от жанра. При подаче заявки нужно предоставить демозапись и ссылку на аудиоматериалы.

О планах по созданию первого на Ямале продюсерского центра было объявлено в декабре 2023 года. Центр планировалось создать на базе арт-резиденции «Полярис». Идея была озвучена молодым ямальским исполнителем Никитой Аламрумом и поддержана властями округа.

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Продюсерский центр в ЯНАО, открытый при поддержке властей округа, объявил кастинг для начинающих и молодых артистов. О запуске проекта сообщил глава департамента молодежной политики Ямала Наиль Хайруллин. «На закрытии студвесны объявил о начале кастинга в Ямолод лейбл … для начинающих и уже опытных артистов. Кастинг пройдет до 19 апреля», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале. Прошедших отбор артистов ждет профессиональная звукозапись, саунд-дизайн, работа с вокалом, микширование и мастеринг. Также участники получат поддержка в продвижении. Это маркетинговая стратегия, промоушн, создание обложек для альбомов, выпуск релизов на музыкальных платформах. Для участия приглашаются все, кто пишет авторские треки и музыку, независимо от жанра. При подаче заявки нужно предоставить демозапись и ссылку на аудиоматериалы. О планах по созданию первого на Ямале продюсерского центра было объявлено в декабре 2023 года. Центр планировалось создать на базе арт-резиденции «Полярис». Идея была озвучена молодым ямальским исполнителем Никитой Аламрумом и поддержана властями округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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