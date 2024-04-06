Музыкальный лейбл ЯНАО объявил кастинг для артистов

Отбор артистов продлится до 19 апреля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Продюсерский центр в ЯНАО, открытый при поддержке властей округа, объявил кастинг для начинающих и молодых артистов. О запуске проекта сообщил глава департамента молодежной политики Ямала Наиль Хайруллин.

«На закрытии студвесны объявил о начале кастинга в Ямолод лейбл … для начинающих и уже опытных артистов. Кастинг пройдет до 19 апреля», — сообщил Хайруллин в своем telegram-канале.

Прошедших отбор артистов ждет профессиональная звукозапись, саунд-дизайн, работа с вокалом, микширование и мастеринг. Также участники получат поддержка в продвижении. Это маркетинговая стратегия, промоушн, создание обложек для альбомов, выпуск релизов на музыкальных платформах.

Для участия приглашаются все, кто пишет авторские треки и музыку, независимо от жанра. При подаче заявки нужно предоставить демозапись и ссылку на аудиоматериалы.

О планах по созданию первого на Ямале продюсерского центра было объявлено в декабре 2023 года. Центр планировалось создать на базе арт-резиденции «Полярис». Идея была озвучена молодым ямальским исполнителем Никитой Аламрумом и поддержана властями округа.