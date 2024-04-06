Курганский мост закроют для движения из-за прохождения паводковых вод

07 апреля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Мост закроют для прохождения воды (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Мало-Чаусовский мост через Тобол в Кургане будет закрыт с вечера 8 апреля для беспрепятственного прохождения воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Вниманию жителей Кургана. Проезд всех видов транспорта по Мало-Чаусовскому мосту через реку Тобол будет закрыт с вечера 8 марта для беспрепятственного прохождения воды», — сообщили в telegram-канале городской администрации. Директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана Денис Давыдов рассказал, что мост попадает под затопление при отметке выше пяти метров, а в таком случае вода начинает переливаться через верх. С мостового сооружения будут сняты перильные и барьерные ограждения, чтобы вода и лед могли беспрепятственно пройти. По этой причине будет изменено движение общественного транспорта. С 09:00 8 апреля и до особого распоряжения движение автобусов будет осуществляться по следующим маршрутам: №14 — улица Гагарина, автодорога на Омский мост, федеральная трасса «Иртыш», автодорога на пос. Челноково, микрорайон Глинки, автодорога на микрорайон Утяк в прямом и обратном направлении;

№41 — улица Гагарина, автодорога на Омский мост, федеральная трасса «Иртыш», автодорога на пос. Челноково, микрорайон Глинки, автодорога на микрорайон Утяк в прямом и обратном направлении;

№72, 28 — по улице Крупской до остановки «Сады „Энтузиаст“». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мало-Чаусовский мост через Тобол в Кургане будет закрыт с вечера 8 апреля для беспрепятственного прохождения воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Вниманию жителей Кургана. Проезд всех видов транспорта по Мало-Чаусовскому мосту через реку Тобол будет закрыт с вечера 8 марта для беспрепятственного прохождения воды», — сообщили в telegram-канале городской администрации. Директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана Денис Давыдов рассказал, что мост попадает под затопление при отметке выше пяти метров, а в таком случае вода начинает переливаться через верх. С мостового сооружения будут сняты перильные и барьерные ограждения, чтобы вода и лед могли беспрепятственно пройти. По этой причине будет изменено движение общественного транспорта. С 09:00 8 апреля и до особого распоряжения движение автобусов будет осуществляться по следующим маршрутам: