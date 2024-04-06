ТАСС: Путин планирует позвонить курганскому губернатору Шумкову из-за наводнения

Владимир Путин планирует позвонить Вадиму Шумкову и обсудить паводки в регионе
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Президент РФ Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым из-за ситуации с наводнением. Об этом пишет ТАСС.
«Владимир Путин планирует позвонить губернатору Вадиму Шумкову. Причиной этому послужили паводки», — пишет издание.
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