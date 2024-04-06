06 апреля 2024

ТАСС: Путин планирует позвонить курганскому губернатору Шумкову из-за наводнения

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин планирует позвонить Вадиму Шумкову и обсудить паводки в регионе Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Президент РФ Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым из-за ситуации с наводнением. Об этом пишет ТАСС.

«Владимир Путин планирует позвонить губернатору Вадиму Шумкову. Причиной этому послужили паводки», — пишет издание.

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Президент РФ Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым из-за ситуации с наводнением. Об этом пишет ТАСС. «Владимир Путин планирует позвонить губернатору Вадиму Шумкову. Причиной этому послужили паводки», — пишет издание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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