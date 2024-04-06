06 апреля 2024

С набережной Кургана вывозят качели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Курган, храм богоявленского, набережная тобола
Из-за паводка в Кургане вывезут качели и лавочки Фото:

Сотрудники организаций из структуры мэрии Кургана убирают качели и лавочки с набережной и городского пляжа. Меры приняты, чтобы сохранить имущество во время паводка. Об этом информирует telegram-канал городской администрации.

«Сотрудникам Дирекции парков и скверов также предстоит демонтировать лавочки и качели в районе городского гидроузла и на нижней набережной реки Тобол», — говорится в сообщении администрации. В настоящее время вывозится оборудование с пляжа «Бабьи пески».

Рабочими демонтированы малые формы и лежаки вдоль реки Тобол, в том числе у Кировского моста и микрорайоне Энергетики. «Завершить демонтаж игрового и спортивного оборудования, лежаков, раздевалок, малых архитектурных форм на общественных территориях города Кургана в зонах возможного подтопления планируется в ближайшее время», — сообщает мэрия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области готовятся к большой воде. Мэрия Кургана опубликовала список из 168 СНТ и районов города, которые может подтопить.

На курганской набережной убирают качели из-за паводка
На курганской набережной убирают качели из-за паводка
В Кургане вместе с качелями у реки Тобол убирают лавочки
В Кургане вместе с качелями у реки Тобол убирают лавочки
Оборудование вернется в зону отдыха после окончания паводка
Оборудование вернется в зону отдыха после окончания паводка

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Сотрудники организаций из структуры мэрии Кургана убирают качели и лавочки с набережной и городского пляжа. Меры приняты, чтобы сохранить имущество во время паводка. Об этом информирует telegram-канал городской администрации. «Сотрудникам Дирекции парков и скверов также предстоит демонтировать лавочки и качели в районе городского гидроузла и на нижней набережной реки Тобол», — говорится в сообщении администрации. В настоящее время вывозится оборудование с пляжа «Бабьи пески». Рабочими демонтированы малые формы и лежаки вдоль реки Тобол, в том числе у Кировского моста и микрорайоне Энергетики. «Завершить демонтаж игрового и спортивного оборудования, лежаков, раздевалок, малых архитектурных форм на общественных территориях города Кургана в зонах возможного подтопления планируется в ближайшее время», — сообщает мэрия. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области готовятся к большой воде. Мэрия Кургана опубликовала список из 168 СНТ и районов города, которые может подтопить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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