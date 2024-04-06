Сотрудники организаций из структуры мэрии Кургана убирают качели и лавочки с набережной и городского пляжа. Меры приняты, чтобы сохранить имущество во время паводка. Об этом информирует telegram-канал городской администрации.
«Сотрудникам Дирекции парков и скверов также предстоит демонтировать лавочки и качели в районе городского гидроузла и на нижней набережной реки Тобол», — говорится в сообщении администрации. В настоящее время вывозится оборудование с пляжа «Бабьи пески».
Рабочими демонтированы малые формы и лежаки вдоль реки Тобол, в том числе у Кировского моста и микрорайоне Энергетики. «Завершить демонтаж игрового и спортивного оборудования, лежаков, раздевалок, малых архитектурных форм на общественных территориях города Кургана в зонах возможного подтопления планируется в ближайшее время», — сообщает мэрия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области готовятся к большой воде. Мэрия Кургана опубликовала список из 168 СНТ и районов города, которые может подтопить.
На курганской набережной убирают качели из-за паводка
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Сотрудники организаций из структуры мэрии Кургана убирают качели и лавочки с набережной и городского пляжа. Меры приняты, чтобы сохранить имущество во время паводка. Об этом информирует telegram-канал городской администрации. «Сотрудникам Дирекции парков и скверов также предстоит демонтировать лавочки и качели в районе городского гидроузла и на нижней набережной реки Тобол», — говорится в сообщении администрации. В настоящее время вывозится оборудование с пляжа «Бабьи пески». Рабочими демонтированы малые формы и лежаки вдоль реки Тобол, в том числе у Кировского моста и микрорайоне Энергетики. «Завершить демонтаж игрового и спортивного оборудования, лежаков, раздевалок, малых архитектурных форм на общественных территориях города Кургана в зонах возможного подтопления планируется в ближайшее время», — сообщает мэрия. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области готовятся к большой воде. Мэрия Кургана опубликовала список из 168 СНТ и районов города, которые может подтопить.