05 апреля 2024

Мэрия Кургана опубликовала список 168 садоводств и микрорайонов, которым грозит эвакуация. Скрин

Мэрия Кургана опубликовала список СНТ и микрорайонов, которым угрожает паводок
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Паводок 2017 Река Тобол в Кургане., паводок, река тобол, затопленные деревья
Курганцам назвали затопляемые территории Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Власти Кургана опубликовали список СНТ и микрорайонов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. Соответствующая информация размещена в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Публикуем список территорий и объектов, которые могут оказаться в зоне подтопления в Кургане. С 8 апреля пункт временного размещения граждан будет развернут на базе лагеря имени Николая Островского», — говорится в сообщении представителей городской администрации.

СНТ и микрорайоны Кургана, находящиеся под угрозой паводка, по данным мэрии Кургана:

Ранее власти Белозерского округа (Курганская область) информировали жителей, которым негде переждать паводок, о возможности перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Села округа находятся рядом с Курганом. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Власти Кургана опубликовали список СНТ и микрорайонов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. Соответствующая информация размещена в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Публикуем список территорий и объектов, которые могут оказаться в зоне подтопления в Кургане. С 8 апреля пункт временного размещения граждан будет развернут на базе лагеря имени Николая Островского», — говорится в сообщении представителей городской администрации. СНТ и микрорайоны Кургана, находящиеся под угрозой паводка, по данным мэрии Кургана: Ранее власти Белозерского округа (Курганская область) информировали жителей, которым негде переждать паводок, о возможности перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Села округа находятся рядом с Курганом. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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