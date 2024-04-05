Мэрия Кургана опубликовала список 168 садоводств и микрорайонов, которым грозит эвакуация. Скрин

Мэрия Кургана опубликовала список СНТ и микрорайонов, которым угрожает паводок

06 апреля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Курганцам назвали затопляемые территории Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Кургана опубликовали список СНТ и микрорайонов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. Соответствующая информация размещена в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Публикуем список территорий и объектов, которые могут оказаться в зоне подтопления в Кургане. С 8 апреля пункт временного размещения граждан будет развернут на базе лагеря имени Николая Островского», — говорится в сообщении представителей городской администрации. СНТ и микрорайоны Кургана, находящиеся под угрозой паводка, по данным мэрии Кургана: Ранее власти Белозерского округа (Курганская область) информировали жителей, которым негде переждать паводок, о возможности перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Села округа находятся рядом с Курганом. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Кургана опубликовали список СНТ и микрорайонов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. Соответствующая информация размещена в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Публикуем список территорий и объектов, которые могут оказаться в зоне подтопления в Кургане. С 8 апреля пункт временного размещения граждан будет развернут на базе лагеря имени Николая Островского», — говорится в сообщении представителей городской администрации. СНТ и микрорайоны Кургана, находящиеся под угрозой паводка, по данным мэрии Кургана: Ранее власти Белозерского округа (Курганская область) информировали жителей, которым негде переждать паводок, о возможности перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Села округа находятся рядом с Курганом. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.