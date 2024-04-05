Власти Кургана опубликовали список СНТ и микрорайонов, жителей которых могут эвакуировать из-за паводка. Соответствующая информация размещена в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте».
«Публикуем список территорий и объектов, которые могут оказаться в зоне подтопления в Кургане. С 8 апреля пункт временного размещения граждан будет развернут на базе лагеря имени Николая Островского», — говорится в сообщении представителей городской администрации.
СНТ и микрорайоны Кургана, находящиеся под угрозой паводка, по данным мэрии Кургана:
Ранее власти Белозерского округа (Курганская область) информировали жителей, которым негде переждать паводок, о возможности перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Села округа находятся рядом с Курганом. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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