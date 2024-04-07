Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области

Пик паводка ожидается в области 10 апреля, сообщили в пресс-службе (архивное фото)
новость из сюжетаНаводнение в Орске из-за прорыва дамбы
Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составил около 21 млрд рублей на 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
«Общий ущерб от паводка составит порядка 21 миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба в своем
Наводнение связано с прорывом дамбы 5 апреля на реке Урал в Орске Оренбургской области. 7 апреля президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС Александром Куренковым.
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