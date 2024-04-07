Происшествия Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области Правительство Оренбургской области: ущерб от паводка составит 21 млрд рублей 07 апреля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 + Пик паводка ожидается в области 10 апреля, сообщили в пресс-службе (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составил около 21 млрд рублей на 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. «Общий ущерб от паводка составит порядка 21 миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале . Там уточнили, что 10 апреля ожидается пик паводка. Наводнение связано с прорывом дамбы 5 апреля на реке Урал в Орске Оренбургской области. 7 апреля президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС Александром Куренковым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составил около 21 млрд рублей на 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. «Общий ущерб от паводка составит порядка 21 миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале. Там уточнили, что 10 апреля ожидается пик паводка. Наводнение связано с прорывом дамбы 5 апреля на реке Урал в Орске Оренбургской области. 7 апреля президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС Александром Куренковым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям