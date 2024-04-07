Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области

Правительство Оренбургской области: ущерб от паводка составит 21 млрд рублей
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Пик паводка ожидается в области 10 апреля, сообщили в пресс-службе (архивное фото) Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составил около 21 млрд рублей на 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

«Общий ущерб от паводка составит порядка 21 миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале. Там уточнили, что 10 апреля ожидается пик паводка.

Наводнение связано с прорывом дамбы 5 апреля на реке Урал в Орске Оренбургской области. 7 апреля президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС Александром Куренковым.

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Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составил около 21 млрд рублей на 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. «Общий ущерб от паводка составит порядка 21 миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале. Там уточнили, что 10 апреля ожидается пик паводка. Наводнение связано с прорывом дамбы 5 апреля на реке Урал в Орске Оренбургской области. 7 апреля президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС Александром Куренковым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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