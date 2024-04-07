Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводками в Оренбургской области

Владимир Путин намерен обсудить ситуацию с паводками с Курганской и Тюменской областями
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с паводком в Оренбургской области с главой Министерства чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Представитель Кремля также добавил, что президент обсудил с министром риск подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, Путин намерен связаться с главами этих регионов 7 апреля.
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