Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводками в Оренбургской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин намерен обсудить ситуацию с паводками с Курганской и Тюменской областями Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с паводком в Оренбургской области с главой Министерства чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля также добавил, что президент обсудил с министром риск подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, Путин намерен связаться с главами этих регионов 7 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с паводком в Оренбургской области с главой Министерства чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Представитель Кремля также добавил, что президент обсудил с министром риск подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, Путин намерен связаться с главами этих регионов 7 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...