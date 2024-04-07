Путин обсудил с главой МЧС ситуацию с паводками в Оренбургской области

07 апреля 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин намерен обсудить ситуацию с паводками с Курганской и Тюменской областями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с паводком в Оренбургской области с главой Министерства чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Представитель Кремля также добавил, что президент обсудил с министром риск подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, Путин намерен связаться с главами этих регионов 7 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с паводком в Оренбургской области с главой Министерства чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. Представитель Кремля также добавил, что президент обсудил с министром риск подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, Путин намерен связаться с главами этих регионов 7 апреля.