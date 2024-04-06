В ЯНАО завершился студенческий фестиваль

07 апреля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Победителя фестиваля из ЯНАО отправятся на всероссийский слет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) завершился фестиваль «Ямальская студенческая весна», 90 победителей которого отправятся представлять округ на всероссийский слет молодежи. Об этом власти Ямала сообщили в соцсети. «В ноябрьской арт-резиденции «Миксер» прошло закрытие фестиваля. В итоге 90 лучших участников представят округ на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», — сообщается на сайте правительства ЯНАО. В этом году в мероприятии приняло участие 170 человек из числа студентов и рабочей молодежи. На Ямале фестиваль проходит в 13 раз. Участники представили свои работы в девяти направлениях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео», «Мода» и «Арт». Всероссийский этап конкурса молодежи пройдет в Саратове и Ставрополе. На закрытии студенческой весны в ЯНАО бы объявлен кастинг для артистов в ямальский продюсерский центр. Лейбл Ямолод проведет отбор среди желающих до 19 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) завершился фестиваль «Ямальская студенческая весна», 90 победителей которого отправятся представлять округ на всероссийский слет молодежи. Об этом власти Ямала сообщили в соцсети. «В ноябрьской арт-резиденции «Миксер» прошло закрытие фестиваля. В итоге 90 лучших участников представят округ на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», — сообщается на сайте правительства ЯНАО. В этом году в мероприятии приняло участие 170 человек из числа студентов и рабочей молодежи. На Ямале фестиваль проходит в 13 раз. Участники представили свои работы в девяти направлениях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео», «Мода» и «Арт». Всероссийский этап конкурса молодежи пройдет в Саратове и Ставрополе. На закрытии студенческой весны в ЯНАО бы объявлен кастинг для артистов в ямальский продюсерский центр. Лейбл Ямолод проведет отбор среди желающих до 19 апреля.