В ЯНАО завершился студенческий фестиваль

В Ноябрьске (ЯНАО) завершился фестиваль «Ямальская студенческая весна», 90 победителей которого отправятся представлять округ на всероссийский слет молодежи. Об этом власти Ямала сообщили в соцсети.
«В ноябрьской арт-резиденции «Миксер» прошло закрытие фестиваля. В итоге 90 лучших участников представят округ на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», — сообщается на сайте правительства ЯНАО.
В этом году в мероприятии приняло участие 170 человек из числа студентов и рабочей молодежи. На Ямале фестиваль проходит в 13 раз. Участники представили свои работы в девяти направлениях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео», «Мода» и «Арт». Всероссийский этап конкурса молодежи пройдет в Саратове и Ставрополе.
На закрытии студенческой весны в ЯНАО бы объявлен кастинг для артистов в ямальский продюсерский центр. Лейбл Ямолод проведет отбор среди желающих до 19 апреля.
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В Ноябрьске (ЯНАО) завершился фестиваль «Ямальская студенческая весна», 90 победителей которого отправятся представлять округ на всероссийский слет молодежи. Об этом власти Ямала сообщили в соцсети. «В ноябрьской арт-резиденции «Миксер» прошло закрытие фестиваля. В итоге 90 лучших участников представят округ на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», — сообщается на сайте правительства ЯНАО. В этом году в мероприятии приняло участие 170 человек из числа студентов и рабочей молодежи. На Ямале фестиваль проходит в 13 раз. Участники представили свои работы в девяти направлениях: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео», «Мода» и «Арт». Всероссийский этап конкурса молодежи пройдет в Саратове и Ставрополе. На закрытии студенческой весны в ЯНАО бы объявлен кастинг для артистов в ямальский продюсерский центр. Лейбл Ямолод проведет отбор среди желающих до 19 апреля.