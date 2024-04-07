В Кургане из-за наводнения из садоводств срочно эвакуируют жителей

Для жителей садоводств в микрорайоне Вороновка в Кургане объявлена срочная эвакуация. Автобусы будут стоять 7 апреля с 18:00 по улице Гагарина на разрывах дамбы, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В связи с тем, что на территории Кургана вода придет уже 10—12 апреля, объявляется превентивная эвакуация жителей из садоводств в микрорайоне Вороновка. Курганцам, проживающим на данной территории, в срочном порядке покинуть свои дома», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Автобусы будут стоять 7 апреля с 18:00 на разрывах дамбы по дороге, ведущей в садоводства. Местным жителям рекомендуется взять с собой документы, лекарства и необходимые вещи, а также не оставлять домашних животных. С завтрашнего утра въезды в садоводства будут пересыпаны.
Пункты временного размещения граждан развернуты на базе загородного лагеря имени Н. Островского и в корпусе школы №50 по улице Урицкого, 193. Доехать до пунктов можно самостоятельно или на предоставленном автобусе.
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Для жителей садоводств в микрорайоне Вороновка в Кургане объявлена срочная эвакуация. Автобусы будут стоять 7 апреля с 18:00 по улице Гагарина на разрывах дамбы, сообщили в пресс-службе городской администрации. «В связи с тем, что на территории Кургана вода придет уже 10—12 апреля, объявляется превентивная эвакуация жителей из садоводств в микрорайоне Вороновка. Курганцам, проживающим на данной территории, в срочном порядке покинуть свои дома», — сообщили в telegram-канале мэрии. Автобусы будут стоять 7 апреля с 18:00 на разрывах дамбы по дороге, ведущей в садоводства. Местным жителям рекомендуется взять с собой документы, лекарства и необходимые вещи, а также не оставлять домашних животных. С завтрашнего утра въезды в садоводства будут пересыпаны. Пункты временного размещения граждан развернуты на базе загородного лагеря имени Н. Островского и в корпусе школы №50 по улице Урицкого, 193. Доехать до пунктов можно самостоятельно или на предоставленном автобусе.