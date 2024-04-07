В Кургане из-за наводнения из садоводств срочно эвакуируют жителей

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Жителей садоводств эвакуируют в связи со скорым приходом воды Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Для жителей садоводств в микрорайоне Вороновка в Кургане объявлена срочная эвакуация. Автобусы будут стоять 7 апреля с 18:00 по улице Гагарина на разрывах дамбы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с тем, что на территории Кургана вода придет уже 10—12 апреля, объявляется превентивная эвакуация жителей из садоводств в микрорайоне Вороновка. Курганцам, проживающим на данной территории, в срочном порядке покинуть свои дома», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Автобусы будут стоять 7 апреля с 18:00 на разрывах дамбы по дороге, ведущей в садоводства. Местным жителям рекомендуется взять с собой документы, лекарства и необходимые вещи, а также не оставлять домашних животных. С завтрашнего утра въезды в садоводства будут пересыпаны.

Пункты временного размещения граждан развернуты на базе загородного лагеря имени Н. Островского и в корпусе школы №50 по улице Урицкого, 193. Доехать до пунктов можно самостоятельно или на предоставленном автобусе.

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Для жителей садоводств в микрорайоне Вороновка в Кургане объявлена срочная эвакуация. Автобусы будут стоять 7 апреля с 18:00 по улице Гагарина на разрывах дамбы, сообщили в пресс-службе городской администрации. «В связи с тем, что на территории Кургана вода придет уже 10—12 апреля, объявляется превентивная эвакуация жителей из садоводств в микрорайоне Вороновка. Курганцам, проживающим на данной территории, в срочном порядке покинуть свои дома», — сообщили в telegram-канале мэрии. Автобусы будут стоять 7 апреля с 18:00 на разрывах дамбы по дороге, ведущей в садоводства. Местным жителям рекомендуется взять с собой документы, лекарства и необходимые вещи, а также не оставлять домашних животных. С завтрашнего утра въезды в садоводства будут пересыпаны. Пункты временного размещения граждан развернуты на базе загородного лагеря имени Н. Островского и в корпусе школы №50 по улице Урицкого, 193. Доехать до пунктов можно самостоятельно или на предоставленном автобусе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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