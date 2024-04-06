Горожанам объяснили, когда в Кургане ждать пик паводка

Губернатор Шумков: пик паводка в Кургане ожидается через семь дней

06 апреля 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Согласно прогнозу, по Кургану ожидается подъем уровня воды выше девяти метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По предварительным данным, пик паводка в Кургане ожидается через семь дней. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Пик паводка в Кургане ожидается через семь дней от сегодня (6 апреля — прим. URA.RU)», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По словам губернатор, вода в Звериноголовское придет через два-три дня, в Курган — через четыре. Специалистов городской администрации и подведомственных структур мобилизовали на рабочие рейды для мониторинга ситуации с половодьем и оперативное реагирование на возможные ЧС. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властям. Уровень воды в Тоболе к утру 6 апреля вырос почти на полметра. С более подробной информацией о половодье в регионе можно ознакомиться в трансляции информационного агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По предварительным данным, пик паводка в Кургане ожидается через семь дней. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Пик паводка в Кургане ожидается через семь дней от сегодня (6 апреля — прим. URA.RU)», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По словам губернатор, вода в Звериноголовское придет через два-три дня, в Курган — через четыре. Специалистов городской администрации и подведомственных структур мобилизовали на рабочие рейды для мониторинга ситуации с половодьем и оперативное реагирование на возможные ЧС. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властям. Уровень воды в Тоболе к утру 6 апреля вырос почти на полметра. С более подробной информацией о половодье в регионе можно ознакомиться в трансляции информационного агентства.