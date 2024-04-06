Горожанам объяснили, когда в Кургане ждать пик паводка

Губернатор Шумков: пик паводка в Кургане ожидается через семь дней
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Архив. Паводок. Челябинск., река, половодье, плотина, наводнение, потоп, весна
Согласно прогнозу, по Кургану ожидается подъем уровня воды выше девяти метров Фото:

По предварительным данным, пик паводка в Кургане ожидается через семь дней. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Пик паводка в Кургане ожидается через семь дней от сегодня (6 апреля — прим. URA.RU)», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По словам губернатор, вода в Звериноголовское придет через два-три дня, в Курган — через четыре.

Специалистов городской администрации и подведомственных структур мобилизовали на рабочие рейды для мониторинга ситуации с половодьем и оперативное реагирование на возможные ЧС. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властям. Уровень воды в Тоболе к утру 6 апреля вырос почти на полметра. С более подробной информацией о половодье в регионе можно ознакомиться в трансляции информационного агентства.

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По предварительным данным, пик паводка в Кургане ожидается через семь дней. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Пик паводка в Кургане ожидается через семь дней от сегодня (6 апреля — прим. URA.RU)», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По словам губернатор, вода в Звериноголовское придет через два-три дня, в Курган — через четыре. Специалистов городской администрации и подведомственных структур мобилизовали на рабочие рейды для мониторинга ситуации с половодьем и оперативное реагирование на возможные ЧС. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властям. Уровень воды в Тоболе к утру 6 апреля вырос почти на полметра. С более подробной информацией о половодье в регионе можно ознакомиться в трансляции информационного агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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