Горожанам объяснили, когда в Кургане ждать пик паводка

По предварительным данным, пик паводка в Кургане ожидается через семь дней. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Пик паводка в Кургане ожидается через семь дней от сегодня (6 апреля — прим. URA.RU)», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По словам губернатор, вода в Звериноголовское придет через два-три дня, в Курган — через четыре.
Специалистов городской администрации и подведомственных структур мобилизовали на рабочие рейды для мониторинга ситуации с половодьем и оперативное реагирование на возможные ЧС. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властям. Уровень воды в Тоболе к утру 6 апреля вырос почти на полметра. С более подробной информацией о половодье в регионе можно ознакомиться в трансляции информационного агентства.
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По предварительным данным, пик паводка в Кургане ожидается через семь дней. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Пик паводка в Кургане ожидается через семь дней от сегодня (6 апреля — прим. URA.RU)», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По словам губернатор, вода в Звериноголовское придет через два-три дня, в Курган — через четыре. Специалистов городской администрации и подведомственных структур мобилизовали на рабочие рейды для мониторинга ситуации с половодьем и оперативное реагирование на возможные ЧС. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властям. Уровень воды в Тоболе к утру 6 апреля вырос почти на полметра. С более подробной информацией о половодье в регионе можно ознакомиться в трансляции информационного агентства.