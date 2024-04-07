Суд Екатеринбурга отправил в тюрьму челябинца за комментарий о террористах

07 апреля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Газиз Давлетбаев приговорен к двум годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал виновным жителя Магнитогорска (Челябинская область) Газиза Давлетбаева по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Мужчина приговорен к двум годам колонии, сообщила его группа поддержки. «5 апреля Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал Газиза Давлетбаева виновным по статье об оправдании терроризма в Интернете и приговорил его к двум годам колонии», — передает слова группы проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» (он связан с ликвидированным ПЦ «Мемориал», признанным в РФ НКО-иноагентом). По его словам, прокурор просил назначить мужчине 4,5 года лишения свободы. Уголовное дело в отношении Газиза Давлетбаева было возбуждено в декабре 2023 года из-за его комментария о деле Алексея Нуриева и Романа Насрыева, которые были признаны виновными в совершении террористического акта в составе группы лиц и по предварительному сговору. В октябре 2022 года мужчины подожгли мэрию Бакала. Они были осуждены на 19 лет колонии строгого режима. Давлетбаев в своем комментарии заявил, что мужчины будут «героями». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Центрального окружного военного суда Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал виновным жителя Магнитогорска (Челябинская область) Газиза Давлетбаева по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Мужчина приговорен к двум годам колонии, сообщила его группа поддержки. «5 апреля Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал Газиза Давлетбаева виновным по статье об оправдании терроризма в Интернете и приговорил его к двум годам колонии», — передает слова группы проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» (он связан с ликвидированным ПЦ «Мемориал», признанным в РФ НКО-иноагентом). По его словам, прокурор просил назначить мужчине 4,5 года лишения свободы. Уголовное дело в отношении Газиза Давлетбаева было возбуждено в декабре 2023 года из-за его комментария о деле Алексея Нуриева и Романа Насрыева, которые были признаны виновными в совершении террористического акта в составе группы лиц и по предварительному сговору. В октябре 2022 года мужчины подожгли мэрию Бакала. Они были осуждены на 19 лет колонии строгого режима. Давлетбаев в своем комментарии заявил, что мужчины будут «героями». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Центрального окружного военного суда Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.