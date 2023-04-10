Челябинцев отправили в колонию на 19 лет за поджог мэрии. Фото

10 апреля 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Суд признал Алексея Нуриева и Романа Насрыева виновными Фото: Размик Закарян © URA.RU Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отправил жителей Бакала (Челябинская область) Алексея Нуриева и Романа Насрыева, обвиняемых в поджоге мэрии и теракте, в колонию строгого режима на 19 лет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Алексею Нуриеву и Роману Насрыеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет. Первые четыре года в тюрьме, остальное в колонии строгого режима. Оба лишены специальных званий», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Мэрию Бакала пытались поджечь в ночь на 10 октября 2022 года. Избежать распространения огня помог охранник, потушивший очаг возгорания. Сотрудники УФСБ по региону оперативно вышли на подозреваемых и задержали их. Ими оказались участники местной рок-группы «Room 32» Алексей Нуриев и Роман Насрыев, служившие на тот момент в Росгвардии и ГУ МЧС по региону. Сначала рокеров обвиняли только в попытке поджоге. В ходе следствия выяснилось, что они проходили онлайн обучение по террористической деятельности. По версии следствия, поджог мэрии был заранее спланированной акцией. Дело было переквалифицировано на более тяжкое. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отправил жителей Бакала (Челябинская область) Алексея Нуриева и Романа Насрыева, обвиняемых в поджоге мэрии и теракте, в колонию строгого режима на 19 лет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Алексею Нуриеву и Роману Насрыеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет. Первые четыре года в тюрьме, остальное в колонии строгого режима. Оба лишены специальных званий», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Мэрию Бакала пытались поджечь в ночь на 10 октября 2022 года. Избежать распространения огня помог охранник, потушивший очаг возгорания. Сотрудники УФСБ по региону оперативно вышли на подозреваемых и задержали их. Ими оказались участники местной рок-группы «Room 32» Алексей Нуриев и Роман Насрыев, служившие на тот момент в Росгвардии и ГУ МЧС по региону. Сначала рокеров обвиняли только в попытке поджоге. В ходе следствия выяснилось, что они проходили онлайн обучение по террористической деятельности. По версии следствия, поджог мэрии был заранее спланированной акцией. Дело было переквалифицировано на более тяжкое.