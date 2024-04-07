В городах Катайск и Далматово (Курганская область) уровень воды в реке Исеть снижается уже вторые сутки подряд. Об этом информировал сайт курганского ЦГМС.
«Изменение за сутки. Город Катайск — минус 16 см, город Далматово — минус 84 см», — говорится в сведении курганского ЦГМС о состоянии водных объектов. Уменьшение уровня воды зафиксировано на реке Исеть.
Выше по течению Исети — в городе Шадринске и селе Мехонском Шатровского округа — пока уровень растет. Самое значительное повышение за сутки в местах мониторинга обнаружено в селе Усть-Уйское Целинного округа. Здесь река Уй прибавила 75 см.
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В городах Катайск и Далматово (Курганская область) уровень воды в реке Исеть снижается уже вторые сутки подряд. Об этом информировал сайт курганского ЦГМС. «Изменение за сутки. Город Катайск — минус 16 см, город Далматово — минус 84 см», — говорится в сведении курганского ЦГМС о состоянии водных объектов. Уменьшение уровня воды зафиксировано на реке Исеть. Выше по течению Исети — в городе Шадринске и селе Мехонском Шатровского округа — пока уровень растет. Самое значительное повышение за сутки в местах мониторинга обнаружено в селе Усть-Уйское Целинного округа. Здесь река Уй прибавила 75 см. Ранее URA.RU сообщало, что река Тобол у Кургана поднялась на 43 см. Уровень воды утром 7 апреля составил 290 см над нулем поста.