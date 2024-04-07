Уровень воды уменьшается в двух городах Курганской области. Скрин

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
В двух городах Курганской области уменьшился уровень воды в реке Исеть Фото:
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В городах Катайск и Далматово (Курганская область) уровень воды в реке Исеть снижается уже вторые сутки подряд. Об этом информировал сайт курганского ЦГМС.

«Изменение за сутки. Город Катайск — минус 16 см, город Далматово — минус 84 см», — говорится в сведении курганского ЦГМС о состоянии водных объектов. Уменьшение уровня воды зафиксировано на реке Исеть.

Выше по течению Исети — в городе Шадринске и селе Мехонском Шатровского округа — пока уровень растет. Самое значительное повышение за сутки в местах мониторинга обнаружено в селе Усть-Уйское Целинного округа. Здесь река Уй прибавила 75 см.

Ранее URA.RU сообщало, что река Тобол у Кургана поднялась на 43 см. Уровень воды утром 7 апреля составил 290 см над нулем поста.

В курганских городах Далматово и Катайск снижается уровень воды
В курганских городах Далматово и Катайск снижается уровень воды

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В городах Катайск и Далматово (Курганская область) уровень воды в реке Исеть снижается уже вторые сутки подряд. Об этом информировал сайт курганского ЦГМС. «Изменение за сутки. Город Катайск — минус 16 см, город Далматово — минус 84 см», — говорится в сведении курганского ЦГМС о состоянии водных объектов. Уменьшение уровня воды зафиксировано на реке Исеть. Выше по течению Исети — в городе Шадринске и селе Мехонском Шатровского округа — пока уровень растет. Самое значительное повышение за сутки в местах мониторинга обнаружено в селе Усть-Уйское Целинного округа. Здесь река Уй прибавила 75 см. Ранее URA.RU сообщало, что река Тобол у Кургана поднялась на 43 см. Уровень воды утром 7 апреля составил 290 см над нулем поста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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