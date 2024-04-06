В Екатеринбурге загорелся большой склад, огонь тушили десятки пожарных

В Екатеринбурге днем 7 апреля загорелся склад в микрорайоне Елизавет на улице Бисертской. Возгорание на площади 300 квадратных метров приехали тушить 43 пожарных, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области.
«Днем 7 апреля в экстренные службы г. Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на ул. Бисертской. Прибывшие к месту вызова специалисты МЧС России установили, что произошло возгорание в складском помещении. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар удалось оперативно ликвидировать», — рассказали в МЧС.
Информации о пострадавших нет. На место происшествие приехало 13 пожарных машин и 43 человека личного состава.
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