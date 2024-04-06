06 апреля 2024

В Екатеринбурге загорелся большой склад, огонь тушили десятки пожарных

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Пожар на складах. Екатеринбург, локализация пожара, пожарные
Пожар удалось оперативно ликвидировать (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 7 апреля загорелся склад в микрорайоне Елизавет на улице Бисертской. Возгорание на площади 300 квадратных метров приехали тушить 43 пожарных, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«Днем 7 апреля в экстренные службы г. Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на ул. Бисертской. Прибывшие к месту вызова специалисты МЧС России установили, что произошло возгорание в складском помещении. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар удалось оперативно ликвидировать», — рассказали в МЧС.

Информации о пострадавших нет. На место происшествие приехало 13 пожарных машин и 43 человека личного состава.

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В Екатеринбурге днем 7 апреля загорелся склад в микрорайоне Елизавет на улице Бисертской. Возгорание на площади 300 квадратных метров приехали тушить 43 пожарных, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области. «Днем 7 апреля в экстренные службы г. Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на ул. Бисертской. Прибывшие к месту вызова специалисты МЧС России установили, что произошло возгорание в складском помещении. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар удалось оперативно ликвидировать», — рассказали в МЧС. Информации о пострадавших нет. На место происшествие приехало 13 пожарных машин и 43 человека личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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