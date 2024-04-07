Власти РФ не планируют превращать данные о россиянах в «цифровой поводок»

Разработчик экономики данных: власти и бизнес договорились в области персданных

07 апреля 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Сергей Плуготаренко, разработчик «экономики данных», рассказал, как бизнес и государство в будущем планируют использовать данные о россиянах Фото: Роман Наумов © URA.RU Государство не заинтересовано превращать длинный «цифровой след» россиян в некое подобие «цифрового поводка». Вопреки бытующему мнению, большинство персональных данных граждан в настоящее время принадлежит корпорациям, а не государству, которое в ряде случаев вынуждено выступать только арбитром IT-процессов. Об этом в день российского интернета 7 апреля в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. «У каждого человека, длительное время пользовавшегося интернет-сервисами, появляются „цифровой след“ и „цифровые двойники“, мигрирующие из одной страны в другую. Государство пришло в сферу и пока говорит только „давайте пробовать“, соблюдать баланс интересов общества, бизнеса и госструктур», — рассказал Плуготаренко. Новость по теме Российскому интернету исполнилось 30 лет. Видео По утверждению собеседника агентства, из-за огромного количества игроков IT-рынка, оперирующих персональными данными россиян, плоскость саморегулирования не позволяет контролировать или в полной мере влиять на процессы, связанные с защитой таких данных. «Вообще, практически вся информация о нас есть в сети, пока она в руках разных корпораций, через сервисы, которыми мы все пользуемся. Корпорации собирают цифровые следы, агрегируют их, знают, где мы находимся и чем сейчас пользуемся», — пояснил IT-эксперт. Соблюсти баланс интересов общества и бизнеса, рассказал Плуготаренко, помогают экспериментальные правовые режимы — «регуляторные песочницы», — вводимые по инициативы бизнеса в том случае, если излишний государственный надзор будет тормозить прогресс отрасли. Собеседник агентства отметил, что тема «цифрового следа», очевидно, «резонирует» в сознании россиян, всех, кто сталкивался с мошенничеством или читал новости новости об этом. Однако в диалоге власти и бизнеса отсутствуют нарративы ужесточения контроля, поскольку это навредит как бизнесу, так, в конечном счете, и самому государству. «Государство здесь — арбитр, не больше. Власти определяют правила игры и следят за их соблюдением, чтобы граждане могли быть уверены, что их „цифровые двойники“ не станут использоваться в противоправных целях», — уточнил Плуготаренко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государство не заинтересовано превращать длинный «цифровой след» россиян в некое подобие «цифрового поводка». Вопреки бытующему мнению, большинство персональных данных граждан в настоящее время принадлежит корпорациям, а не государству, которое в ряде случаев вынуждено выступать только арбитром IT-процессов. Об этом в день российского интернета 7 апреля в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. «У каждого человека, длительное время пользовавшегося интернет-сервисами, появляются „цифровой след“ и „цифровые двойники“, мигрирующие из одной страны в другую. Государство пришло в сферу и пока говорит только „давайте пробовать“, соблюдать баланс интересов общества, бизнеса и госструктур», — рассказал Плуготаренко. По утверждению собеседника агентства, из-за огромного количества игроков IT-рынка, оперирующих персональными данными россиян, плоскость саморегулирования не позволяет контролировать или в полной мере влиять на процессы, связанные с защитой таких данных. «Вообще, практически вся информация о нас есть в сети, пока она в руках разных корпораций, через сервисы, которыми мы все пользуемся. Корпорации собирают цифровые следы, агрегируют их, знают, где мы находимся и чем сейчас пользуемся», — пояснил IT-эксперт. Соблюсти баланс интересов общества и бизнеса, рассказал Плуготаренко, помогают экспериментальные правовые режимы — «регуляторные песочницы», — вводимые по инициативы бизнеса в том случае, если излишний государственный надзор будет тормозить прогресс отрасли. Собеседник агентства отметил, что тема «цифрового следа», очевидно, «резонирует» в сознании россиян, всех, кто сталкивался с мошенничеством или читал новости новости об этом. Однако в диалоге власти и бизнеса отсутствуют нарративы ужесточения контроля, поскольку это навредит как бизнесу, так, в конечном счете, и самому государству. «Государство здесь — арбитр, не больше. Власти определяют правила игры и следят за их соблюдением, чтобы граждане могли быть уверены, что их „цифровые двойники“ не станут использоваться в противоправных целях», — уточнил Плуготаренко.