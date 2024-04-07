Российскому интернету исполнилось 30 лет. Видео

Мишустин поздравил россиян с 30-летием российского интернета

07 апреля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Правительство РФ и высокие технологии сегодня идут рука об руку, подчеркнул Сергей Плуготаренко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня отмечается 30-летний юбилей российского сегмента интернета. С этим событием всех пользователей Рунета поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Именно 7 апреля 1994 года, России был делегирован домен «.ru». «Сегодня Рунет — один из крупнейших сегментов международной глобальной сети. Уникальная экосистема с тысячами аккредитованных IT-компаний, с более чем 5 миллионов доменных имен и ежедневной стомиллионной аудиторией», — такими словами Михаил Мишустин поздравил всех пользователей. Как отметил глава правительства в своем telegram-канале, несмотря на антироссийские санкции, цифровые платформы в России продолжают развиваться. Ведется активная работа по внедрению сетей 5G в России. Сергей Плуготаренко рассказал, что с приходом бизнеса, интернет из инструмента для ученых и энтузиастов превратился в массовое явление Фото: Роман Наумов © URA.RU В эксклюзивном интервью для URA.RU руководитель АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко рассказал, как интернет в России стал таким, каким его мы видим сейчас. Интернету в России понадобилось менее 10 лет, чтобы стать массовым явлением, отметил разработчик ключевой программы цифровизации бизнеса и государственного управления Сергей Плуготаренко. «Ориентировочно в 2002—2004 годах, когда „хард“ и „софт“, подключение к сети стали дешеветь, интернет в России стал по-настоящему массовым. И уже в 2008 году мы с коллегами по цеху доказывали, что в интернет совсем скоро придут большие деньги, и они будут делаться на контенте и сервисах», — рассказал собеседник агентства. Сегодня интернет более чем на половину перешел в «мобильную плоскость», отметил специалист. По статистике, 35% россиян никогда не использовали компьютер для выхода в сеть. «Процесс перехода в мобильную парадигму начался в конце 2000-х — начале 2010-х годов с развитием мобильных сетей, появлением смартфонов и их удешевлением», — вспоминил Плуготаренко. По его словам, тогда это казалось чем-то далеким. «Но мы видим, какими темпами стало происходить совершенствование техники и цифровых сервисов», — подытожил эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня отмечается 30-летний юбилей российского сегмента интернета. С этим событием всех пользователей Рунета поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Именно 7 апреля 1994 года, России был делегирован домен «.ru». «Сегодня Рунет — один из крупнейших сегментов международной глобальной сети. Уникальная экосистема с тысячами аккредитованных IT-компаний, с более чем 5 миллионов доменных имен и ежедневной стомиллионной аудиторией», — такими словами Михаил Мишустин поздравил всех пользователей. Как отметил глава правительства в своем telegram-канале, несмотря на антироссийские санкции, цифровые платформы в России продолжают развиваться. Ведется активная работа по внедрению сетей 5G в России. В эксклюзивном интервью для URA.RU руководитель АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко рассказал, как интернет в России стал таким, каким его мы видим сейчас. Интернету в России понадобилось менее 10 лет, чтобы стать массовым явлением, отметил разработчик ключевой программы цифровизации бизнеса и государственного управления Сергей Плуготаренко. «Ориентировочно в 2002—2004 годах, когда „хард“ и „софт“, подключение к сети стали дешеветь, интернет в России стал по-настоящему массовым. И уже в 2008 году мы с коллегами по цеху доказывали, что в интернет совсем скоро придут большие деньги, и они будут делаться на контенте и сервисах», — рассказал собеседник агентства. Сегодня интернет более чем на половину перешел в «мобильную плоскость», отметил специалист. По статистике, 35% россиян никогда не использовали компьютер для выхода в сеть. «Процесс перехода в мобильную парадигму начался в конце 2000-х — начале 2010-х годов с развитием мобильных сетей, появлением смартфонов и их удешевлением», — вспоминил Плуготаренко. По его словам, тогда это казалось чем-то далеким. «Но мы видим, какими темпами стало происходить совершенствование техники и цифровых сервисов», — подытожил эксперт.