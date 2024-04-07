Украина атаковала Белгородскую область 12 беспилотниками

Средства ПВО сбили 12 беспилотников над Белгородской и 3 над Брянской областями
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво,  stock
Средства ПВО также сбили 3 беспилотника над Брянской областью Фото:

Дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Белгородской и три над Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там атаку назвали попыткой теракта.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областей», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. В МО РФ украинскую атаку назвали попыткой теракта.

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Дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Белгородской и три над Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там атаку назвали попыткой теракта. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областей», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. В МО РФ украинскую атаку назвали попыткой теракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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