Украина атаковала Белгородскую область 12 беспилотниками

Средства ПВО также сбили 3 беспилотника над Брянской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Белгородской и три над Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там атаку назвали попыткой теракта.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областей», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. В МО РФ украинскую атаку назвали попыткой теракта.
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