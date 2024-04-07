Из-за атаки ВСУ на Запорожскую АЭС ранены три человека

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Город Энергодар и Запорожская АЭС.
В «Росатоме» призвали ЕС и МАГАТЭ отреагировать на удары по ЗАЭС Фото:

ВСУ атаковали беспилотниками территорию Запорожской АЭС, из-за чего были ранены три человека. Об этом сообщили в корпорации «Росатом».

«Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции. <…> В результате удара со стороны Украины ранены трое сотрудников ЗАЭС», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также в «Росатоме» призвали страны Евросоюза и МАГАТЭ немедленно отреагировать на удары по крупнейшей атомной электростанции в Европе.

Ранее уже сообщалось об атаках ВСУ на станцию. Сначала удар был совершен по территории столовой, из-за чего пострадал грузовик. Позже украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС.

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ВСУ атаковали беспилотниками территорию Запорожской АЭС, из-за чего были ранены три человека. Об этом сообщили в корпорации «Росатом». «Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции. <…> В результате удара со стороны Украины ранены трое сотрудников ЗАЭС», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также в «Росатоме» призвали страны Евросоюза и МАГАТЭ немедленно отреагировать на удары по крупнейшей атомной электростанции в Европе. Ранее уже сообщалось об атаках ВСУ на станцию. Сначала удар был совершен по территории столовой, из-за чего пострадал грузовик. Позже украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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