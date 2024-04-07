Из-за атаки ВСУ на Запорожскую АЭС ранены три человека

07 апреля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

В «Росатоме» призвали ЕС и МАГАТЭ отреагировать на удары по ЗАЭС Фото: Сергей Венявский © URA.RU ВСУ атаковали беспилотниками территорию Запорожской АЭС, из-за чего были ранены три человека. Об этом сообщили в корпорации «Росатом». «Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции. <…> В результате удара со стороны Украины ранены трое сотрудников ЗАЭС», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также в «Росатоме» призвали страны Евросоюза и МАГАТЭ немедленно отреагировать на удары по крупнейшей атомной электростанции в Европе. Ранее уже сообщалось об атаках ВСУ на станцию. Сначала удар был совершен по территории столовой, из-за чего пострадал грузовик. Позже украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали беспилотниками территорию Запорожской АЭС, из-за чего были ранены три человека. Об этом сообщили в корпорации «Росатом». «Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции. <…> В результате удара со стороны Украины ранены трое сотрудников ЗАЭС», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также в «Росатоме» призвали страны Евросоюза и МАГАТЭ немедленно отреагировать на удары по крупнейшей атомной электростанции в Европе. Ранее уже сообщалось об атаках ВСУ на станцию. Сначала удар был совершен по территории столовой, из-за чего пострадал грузовик. Позже украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС.