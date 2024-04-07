ВСУ атаковали энергоблок Запорожской АЭС

Украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Однако критических повреждений в результате атаки нет.
«Совершена атака ВСУ по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано», — передает telegram-канал «ЗАЭС. Официально». Уточняется, что из-за атаки ВСУ радиационный фон на территории станции нарушен не был.
Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал территорию атомной станции, в результате чего был поврежден грузовик, разгружавший продукты. При этом за 20 минут до удара эксперты МАГАТЭ совершали плановый обход на ЗАЭС, пишет RT.
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