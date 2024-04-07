ВСУ атаковали энергоблок Запорожской АЭС

07 апреля 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

ЗАЭС не получила критических повреждений из-за атаки ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Однако критических повреждений в результате атаки нет. «Совершена атака ВСУ по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано», — передает telegram-канал «ЗАЭС. Официально». Уточняется, что из-за атаки ВСУ радиационный фон на территории станции нарушен не был. Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал территорию атомной станции, в результате чего был поврежден грузовик, разгружавший продукты. При этом за 20 минут до удара эксперты МАГАТЭ совершали плановый обход на ЗАЭС, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Однако критических повреждений в результате атаки нет. «Совершена атака ВСУ по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано», — передает telegram-канал «ЗАЭС. Официально». Уточняется, что из-за атаки ВСУ радиационный фон на территории станции нарушен не был. Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал территорию атомной станции, в результате чего был поврежден грузовик, разгружавший продукты. При этом за 20 минут до удара эксперты МАГАТЭ совершали плановый обход на ЗАЭС, пишет RT.