112: во Владивостоке загорелось уникальное судно «Катерина Великая»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Калининграда. Калининград, море, плавание, корабль, порт, рейс, закат, пароход, судно, портовые краны, мореходство
Судно «Катерина Великая» было спущено на воду в 2020 году Фото:

Во Владивостоке произошел пожар на единственном в мире судне снабжения ледового класса «Катерина Великая». Об этом написали в telegram-канале «112».

«Во Владивостоке загорелось единственное в мире судно снабжения ледового класса „Катерина Великая“», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что площадь возгорания составляется около 50 квадратных метров. Перед пожаром судно находилось на техобслуживании.

URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. Ответ от ведомства ожидается.

«Катерину Великую» впервые спустили на воду в 2020 году. Судно является уникальным и способно преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Владивостоке произошел пожар на единственном в мире судне снабжения ледового класса «Катерина Великая». Об этом написали в telegram-канале «112». «Во Владивостоке загорелось единственное в мире судно снабжения ледового класса „Катерина Великая“», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что площадь возгорания составляется около 50 квадратных метров. Перед пожаром судно находилось на техобслуживании. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. Ответ от ведомства ожидается. «Катерину Великую» впервые спустили на воду в 2020 году. Судно является уникальным и способно преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...