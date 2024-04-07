112: во Владивостоке загорелось уникальное судно «Катерина Великая»

07 апреля 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Судно «Катерина Великая» было спущено на воду в 2020 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во Владивостоке произошел пожар на единственном в мире судне снабжения ледового класса «Катерина Великая». Об этом написали в telegram-канале «112». «Во Владивостоке загорелось единственное в мире судно снабжения ледового класса „Катерина Великая“», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что площадь возгорания составляется около 50 квадратных метров. Перед пожаром судно находилось на техобслуживании. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. Ответ от ведомства ожидается. «Катерину Великую» впервые спустили на воду в 2020 году. Судно является уникальным и способно преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Владивостоке произошел пожар на единственном в мире судне снабжения ледового класса «Катерина Великая». Об этом написали в telegram-канале «112». «Во Владивостоке загорелось единственное в мире судно снабжения ледового класса „Катерина Великая“», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что площадь возгорания составляется около 50 квадратных метров. Перед пожаром судно находилось на техобслуживании. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. Ответ от ведомства ожидается. «Катерину Великую» впервые спустили на воду в 2020 году. Судно является уникальным и способно преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метров.