Губернатор ЯНАО проверил, как идет ремонт в школах округа. Фото

07 апреля 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Артюхов поручил строителям ускориться с капремонтом школы искусств в Салехарде Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов проверил, как проходят ремонтные работы в образовательных учреждениях региона. Он отметил, что в каждом из них продумываются решения, которые помогут детям найти увлечение по душе и по-настоящему раскрыться. «В рабочее воскресенье проверил, как обстоят дела на объектах образования. … В каждой школе продумываем решения, которые помогут нашим ребятам найти увлечение по душе и по-настоящему раскрыться. В Год детства на Ямале — этому еще больше внимания», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Он поделился, что седьмая школа в Лабытнанги уже почти готова, а строители взяли максимальный темп, чтобы в сентябре в ней уже начали учебу 550 детей, в первой школе после капремонта будут учиться старшеклассники — там сделают упор на пространства для общения. Также после реновации будет открыта школа в Харпе на 350 мест — из прежнего останется только каркас здания, а на первом этаже разместится центр детского творчества «Левша». К тому же, Артюхов поручил ускориться с капремонтом школы искусств в Салехарде. Со следующего учебного года в лицее Салехарда (ЯНАО) планируют открыть три новых профильных класса — биотехнологий, архитектуры и искусствоведения. Такое обучение поможет успешно поступить в ведущие вузы страны по профилям биолог, эколог, биомедицинский инженер, архитектор живых систем, ветеринар-реабилитолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов проверил, как проходят ремонтные работы в образовательных учреждениях региона. Он отметил, что в каждом из них продумываются решения, которые помогут детям найти увлечение по душе и по-настоящему раскрыться. «В рабочее воскресенье проверил, как обстоят дела на объектах образования. … В каждой школе продумываем решения, которые помогут нашим ребятам найти увлечение по душе и по-настоящему раскрыться. В Год детства на Ямале — этому еще больше внимания», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Он поделился, что седьмая школа в Лабытнанги уже почти готова, а строители взяли максимальный темп, чтобы в сентябре в ней уже начали учебу 550 детей, в первой школе после капремонта будут учиться старшеклассники — там сделают упор на пространства для общения. Также после реновации будет открыта школа в Харпе на 350 мест — из прежнего останется только каркас здания, а на первом этаже разместится центр детского творчества «Левша». К тому же, Артюхов поручил ускориться с капремонтом школы искусств в Салехарде. Со следующего учебного года в лицее Салехарда (ЯНАО) планируют открыть три новых профильных класса — биотехнологий, архитектуры и искусствоведения. Такое обучение поможет успешно поступить в ведущие вузы страны по профилям биолог, эколог, биомедицинский инженер, архитектор живых систем, ветеринар-реабилитолог.