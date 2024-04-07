В Харьковской области допустили принудительную эвакуацию

08 апреля 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

Принудительная эвакуация может потребоваться жителям Харьковского и Богодуховского районов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Харьковской области не исключают, что потребуется принудительная эвакуации для семей с детьми. Об этом заявил глава администрации области Олег Синегубов. «Рассматривается вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из районов, которые находятся на границе с Россией. Речь идет о Харьковском и Богодуховском районах. Обстрелы там усилились», — сказал Синегубов в эфире телемарафона. По информации властей, детей в тех районах уже нет. Но необходимо провести проверку. Ранее власти Харьковской области объявили об эвакуации двух общин Купянского района. В январе была объявлена обязательная эвакуации из Кондрашевской и Куриловской общин района. Всего эвакуации подлежит 26 сел в указанных общинах, уточнил Синегубов, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Харьковской области не исключают, что потребуется принудительная эвакуации для семей с детьми. Об этом заявил глава администрации области Олег Синегубов. «Рассматривается вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из районов, которые находятся на границе с Россией. Речь идет о Харьковском и Богодуховском районах. Обстрелы там усилились», — сказал Синегубов в эфире телемарафона. По информации властей, детей в тех районах уже нет. Но необходимо провести проверку. Ранее власти Харьковской области объявили об эвакуации двух общин Купянского района. В январе была объявлена обязательная эвакуации из Кондрашевской и Куриловской общин района. Всего эвакуации подлежит 26 сел в указанных общинах, уточнил Синегубов, пишет RT.