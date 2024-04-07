07 апреля 2024

В Харьковской области допустили принудительную эвакуацию

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, старушки, эвакуация, бабушки, украина, мариуполь, беженцы
Принудительная эвакуация может потребоваться жителям Харьковского и Богодуховского районов Фото:

Власти Харьковской области не исключают, что потребуется принудительная эвакуации для семей с детьми. Об этом заявил глава администрации области Олег Синегубов.

«Рассматривается вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из районов, которые находятся на границе с Россией. Речь идет о Харьковском и Богодуховском районах. Обстрелы там усилились», — сказал Синегубов в эфире телемарафона. По информации властей, детей в тех районах уже нет. Но необходимо провести проверку.

Ранее власти Харьковской области объявили об эвакуации двух общин Купянского района. В январе была объявлена обязательная эвакуации из Кондрашевской и Куриловской общин района. Всего эвакуации подлежит 26 сел в указанных общинах, уточнил Синегубов, пишет RT.

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Власти Харьковской области не исключают, что потребуется принудительная эвакуации для семей с детьми. Об этом заявил глава администрации области Олег Синегубов. «Рассматривается вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми из районов, которые находятся на границе с Россией. Речь идет о Харьковском и Богодуховском районах. Обстрелы там усилились», — сказал Синегубов в эфире телемарафона. По информации властей, детей в тех районах уже нет. Но необходимо провести проверку. Ранее власти Харьковской области объявили об эвакуации двух общин Купянского района. В январе была объявлена обязательная эвакуации из Кондрашевской и Куриловской общин района. Всего эвакуации подлежит 26 сел в указанных общинах, уточнил Синегубов, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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