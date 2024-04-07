Устроившие теракт в «Крокусе» раскрыли личность координатора

08 апреля 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

Террористам, устроившим стрельбу в «Крокусе» готовилось сразу два коридора на Украину Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Все четыре террориста, которые устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле», признались, что собирались пересечь границу с Украиной, потому что там был подготовлен коридор для отступления. Также они назвали имя их куратора, который снабдил оружием, сообщил путь отхода и давал указания до самого задержания, сообщили в ФСБ. «Сайфулло сказал, что там нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать до Киева», — рассказывает на камеру один из террористов. Кадры опубликовал «Первый канал». Также задержанные признались, что им должны были выплатить по миллиону рублей, когда они покинут страну. По сообщению спецслужб, на границе готовилось сразу два коридора — близи приграничных поселков Чуйковка и Сопычь Сумской области была зафиксирована активность ВСУ по разминированию. В ближайших к ним российских поселках Подывотье или Троеборное террористы должны были сжечь автомобиль и пойти по командам Сайфулло. Личность куратора сейчас устанавливается. Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» был совершен теракт со стрельбой. Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на всеобщее желание покарать террористов, расследование этого дела должно быть проведено в высшей степени профессионально. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все четыре террориста, которые устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле», признались, что собирались пересечь границу с Украиной, потому что там был подготовлен коридор для отступления. Также они назвали имя их куратора, который снабдил оружием, сообщил путь отхода и давал указания до самого задержания, сообщили в ФСБ. «Сайфулло сказал, что там нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать до Киева», — рассказывает на камеру один из террористов. Кадры опубликовал «Первый канал». Также задержанные признались, что им должны были выплатить по миллиону рублей, когда они покинут страну. По сообщению спецслужб, на границе готовилось сразу два коридора — близи приграничных поселков Чуйковка и Сопычь Сумской области была зафиксирована активность ВСУ по разминированию. В ближайших к ним российских поселках Подывотье или Троеборное террористы должны были сжечь автомобиль и пойти по командам Сайфулло. Личность куратора сейчас устанавливается. Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» был совершен теракт со стрельбой. Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на всеобщее желание покарать террористов, расследование этого дела должно быть проведено в высшей степени профессионально.