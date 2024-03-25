25 марта 2024

Путин: боль и желание покарать террористов не должно мешать расследованию

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Путин заявил, что расследование теракта в «Крокусе» будет проводиться объективно Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Несмотря на всеобщее желание покарать террористов, виновных в трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле», расследование этого дела должно быть проведено в высшей степени профессионально. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Несмотря на всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно», — сказал Путин. Также он добавил, что в нем не должно быть никакой политической ангажированности.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 139 человек, еще 154 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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Несмотря на всеобщее желание покарать террористов, виновных в трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле», расследование этого дела должно быть проведено в высшей степени профессионально. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Несмотря на всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно», — сказал Путин. Также он добавил, что в нем не должно быть никакой политической ангажированности. Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 139 человек, еще 154 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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