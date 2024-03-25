Путин: боль и желание покарать террористов не должно мешать расследованию

26 марта 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что расследование теракта в «Крокусе» будет проводиться объективно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Несмотря на всеобщее желание покарать террористов, виновных в трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле», расследование этого дела должно быть проведено в высшей степени профессионально. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Несмотря на всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно», — сказал Путин. Также он добавил, что в нем не должно быть никакой политической ангажированности. Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 139 человек, еще 154 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на всеобщее желание покарать террористов, виновных в трагедии, произошедшей в «Крокус Сити Холле», расследование этого дела должно быть проведено в высшей степени профессионально. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Несмотря на всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно», — сказал Путин. Также он добавил, что в нем не должно быть никакой политической ангажированности. Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 139 человек, еще 154 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.