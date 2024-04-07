07 апреля 2024
06 апреля 2024

Спортсмен из ХМАО Найфонов получил путевку на Олимпийские Игры в Париже. Фото

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Спортсмен из Нижневартовска Найфонов победил борца из Грузии со счетом 4:0 Фото:

Спортсмен из Нижневартовска (ХМАО) Артур Найфонов стал финалистом Европейского отборочного лицензионного турнира по вольной борьбе, который проходил в Баку. За победу ему вручили путевку на Олимпийские игры в Париже, рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

«В столице Азербайджана Баку завершился Европейский отборочный лицензионный турнир к Олимпийским Играм-2024 по спортивной (вольной) борьбе. Финалисты получают путевку на Олимпийские Игры. Нижневартовский спортсмен Артур Найфонов … стал обладателем лицензии на Олимпийские Игры в Париже», — написал Кощенко в своем telegram-канале.

Найфонов вышел в финал в весовой категории 86 килограмм. Он одолел противника из Грузии со счетом 4:0.

Артур Найфонов получил путевку на Олимпийские игры в Париже
Артур Найфонов получил путевку на Олимпийские игры в Париже
Фото:

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Спортсмен из Нижневартовска (ХМАО) Артур Найфонов стал финалистом Европейского отборочного лицензионного турнира по вольной борьбе, который проходил в Баку. За победу ему вручили путевку на Олимпийские игры в Париже, рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «В столице Азербайджана Баку завершился Европейский отборочный лицензионный турнир к Олимпийским Играм-2024 по спортивной (вольной) борьбе. Финалисты получают путевку на Олимпийские Игры. Нижневартовский спортсмен Артур Найфонов … стал обладателем лицензии на Олимпийские Игры в Париже», — написал Кощенко в своем telegram-канале. Найфонов вышел в финал в весовой категории 86 килограмм. Он одолел противника из Грузии со счетом 4:0.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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