Спортсмен из Нижневартовска (ХМАО) Артур Найфонов стал финалистом Европейского отборочного лицензионного турнира по вольной борьбе, который проходил в Баку. За победу ему вручили путевку на Олимпийские игры в Париже, рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.
«В столице Азербайджана Баку завершился Европейский отборочный лицензионный турнир к Олимпийским Играм-2024 по спортивной (вольной) борьбе. Финалисты получают путевку на Олимпийские Игры. Нижневартовский спортсмен Артур Найфонов … стал обладателем лицензии на Олимпийские Игры в Париже», — написал Кощенко в своем telegram-канале.
Найфонов вышел в финал в весовой категории 86 килограмм. Он одолел противника из Грузии со счетом 4:0.
Артур Найфонов получил путевку на Олимпийские игры в Париже
Фото: telegram-канал Дмитрия Кощенко https://t.me/dmitry_koshchenko/2262
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Спортсмен из Нижневартовска (ХМАО) Артур Найфонов стал финалистом Европейского отборочного лицензионного турнира по вольной борьбе, который проходил в Баку. За победу ему вручили путевку на Олимпийские игры в Париже, рассказал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «В столице Азербайджана Баку завершился Европейский отборочный лицензионный турнир к Олимпийским Играм-2024 по спортивной (вольной) борьбе. Финалисты получают путевку на Олимпийские Игры. Нижневартовский спортсмен Артур Найфонов … стал обладателем лицензии на Олимпийские Игры в Париже», — написал Кощенко в своем telegram-канале. Найфонов вышел в финал в весовой категории 86 килограмм. Он одолел противника из Грузии со счетом 4:0.