Сенатор Муратов показал фото своей родни на Афоне
Зятья и внуки сенатора от Курганской области Сергея Муратова совершают паломничество на Афон (гора в Греции, где находятся православные монастыри). Об этом политик и промышленник рассказал в своем telegram-канале.
«Мои внуки вместе с зятьями сейчас в паломнической поездке на Афоне. Попросил их зайти и в русский скит. Там находится колокол, который я принес в дар примерно 10 лет назад», — написал Муратов в посте.
По словам сенатора, на колоколе отлиты имена членов его семьи. Он добавил, что колокол прозвучал над Афоном под руками внуков.
Родственники сенатора Муратова совершают паломничество на Афон
Колокол, который Муратов подарил монахам Афона
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