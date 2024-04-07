07 апреля 2024

Курганский сенатор Муратов рассказал о паломничестве его родни на Афон. Фото

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Заседание трехсторонней комиссии по регулирова- нию социально-трудовых отношений Курганской области. г. Курган, задумчивость, муратов сергей , рука у лица
Сенатор Муратов показал фото своей родни на Афоне Фото:

Зятья и внуки сенатора от Курганской области Сергея Муратова совершают паломничество на Афон (гора в Греции, где находятся православные монастыри). Об этом политик и промышленник рассказал в своем telegram-канале.

«Мои внуки вместе с зятьями сейчас в паломнической поездке на Афоне. Попросил их зайти и в русский скит. Там находится колокол, который я принес в дар примерно 10 лет назад», — написал Муратов в посте.

По словам сенатора, на колоколе отлиты имена членов его семьи. Он добавил, что колокол прозвучал над Афоном под руками внуков.

Родственники сенатора Муратова совершают паломничество на Афон
Родственники сенатора Муратова совершают паломничество на Афон
Фото:
Колокол, который Муратов подарил монахам Афона
Колокол, который Муратов подарил монахам Афона
Фото:

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Зятья и внуки сенатора от Курганской области Сергея Муратова совершают паломничество на Афон (гора в Греции, где находятся православные монастыри). Об этом политик и промышленник рассказал в своем telegram-канале. «Мои внуки вместе с зятьями сейчас в паломнической поездке на Афоне. Попросил их зайти и в русский скит. Там находится колокол, который я принес в дар примерно 10 лет назад», — написал Муратов в посте. По словам сенатора, на колоколе отлиты имена членов его семьи. Он добавил, что колокол прозвучал над Афоном под руками внуков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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