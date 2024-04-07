Курганский сенатор Муратов рассказал о паломничестве его родни на Афон. Фото

08 апреля 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

Сенатор Муратов показал фото своей родни на Афоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зятья и внуки сенатора от Курганской области Сергея Муратова совершают паломничество на Афон (гора в Греции, где находятся православные монастыри). Об этом политик и промышленник рассказал в своем telegram-канале. «Мои внуки вместе с зятьями сейчас в паломнической поездке на Афоне. Попросил их зайти и в русский скит. Там находится колокол, который я принес в дар примерно 10 лет назад», — написал Муратов в посте. По словам сенатора, на колоколе отлиты имена членов его семьи. Он добавил, что колокол прозвучал над Афоном под руками внуков. Родственники сенатора Муратова совершают паломничество на Афон telegram-канал Сергея Муратова Фото: Колокол, который Муратов подарил монахам Афона telegram-канал Сергея Муратова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зятья и внуки сенатора от Курганской области Сергея Муратова совершают паломничество на Афон (гора в Греции, где находятся православные монастыри). Об этом политик и промышленник рассказал в своем telegram-канале. «Мои внуки вместе с зятьями сейчас в паломнической поездке на Афоне. Попросил их зайти и в русский скит. Там находится колокол, который я принес в дар примерно 10 лет назад», — написал Муратов в посте. По словам сенатора, на колоколе отлиты имена членов его семьи. Он добавил, что колокол прозвучал над Афоном под руками внуков.