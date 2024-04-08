В Оренбургской области затоплено свыше 10 тысяч домов: главное о паводке к утру 8 апреля

В Оренбургской области затопило свыше 10 тысяч домов

Постоянный мониторинг уровня воды осуществляется с помощью гидропостов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Затоплено оказалось свыше 10 тысяч домов. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. По поручению президента РФ Владимира Путина в затопленный Орск прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU.

В Оренбуржье затопило более 10 тысяч домов

В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подтоплены 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебных участков. 47 мостовых сооружений закрыты для движения в 31 муниципальном образовании, сказано в тексте.

Эвакуировано 6127 человек, включая 1478 детей, из которых более 1000 размещены в ПВР. Перемещено 570 голов сельскохозяйственных животных из зон затопления, говорится в сообщении.

Уровень воды в реке Самара достиг опасной отметки

В Оренбургской области контролируется паводковая ситуация, пишут в официальном telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области. Уровень воды в реке Самара у поста Бузулук достиг опасной отметки 930 см. Постоянный мониторинг уровня воды осуществляется с помощью гидропостов.

Самая сложная ситуация в Орске

В Орске сложная ситуация, передает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Подтоплен 6641 жилой дом с участком, эвакуировано более 2000 человек, включая 689 детей.

В близлежащих ПВР размещены 1052 человека, в том числе 160 детей. Оборудовано 14 таких пунктов на 12 тысяч мест, включая 2377 спальных. Все объекты обеспечены медицинскими, психологическими и правоохранительными работниками. Готовы еще 33 ПВР на 23 325 человек.

В Орск прибыли спасатели и курсанты МЧС России, а также плавательное средство. Организован постоянно действующий оперативный штаб. Министерства региона активно помогают пострадавшим с медицинским, социальным, транспортным и продовольственным обеспечением.

Врачи в Орске работают в экстремальных условиях

Медицинская служба Орска работает в сложных условиях. В зоне подтопления находятся объекты медицинских организаций государственной системы здравоохранения региона, сказано в сообщении.

Из стационаров в другие лечебные учреждения эвакуировано 119 пациентов, 41 — выписан и отправлен на амбулаторное лечение. В настоящее время в городе оказывается экстренная и неотложная медицинская помощь.

Школы Орска перевели на дистант

В связи с паводковой ситуацией с 8 апреля все школы Орска переведены на дистанционное обучение. Детские сады в городе работают в штатном режиме, за исключением тех, которые находятся в зоне подтопления или обеспечивают функционирование пунктов временного размещения. В других муниципалитетах школы и детские сады работают в штатном режиме, за исключением случаев угрозы подтопления зданий.

Пострадавших от паводка освободят от коммунальных платежей

Губернатор поручил разработать систему освобождения от коммунальных платежей для людей в зоне подтопления. Кредитные каникулы предоставятся жителям затопленных домов.