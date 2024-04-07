При крушении судна у берегов Африки погибло почти 100 человек

Всего на судне было около 130 человек
Более 90 человек погибли при крушении рыболовецкого судна у берегов Мозамбика. Об этом сообщает госсекретарь провинции Нампула Джейми Нето.
«Судно было переполнено людьми. По меньшей мере 91 человек погиб», — передает слова местного чиновника агентство Франс Пресс. Всего на судне находилось около 130 человек.
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