При крушении судна у берегов Африки погибло почти 100 человек

08 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Всего на судне было около 130 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU Более 90 человек погибли при крушении рыболовецкого судна у берегов Мозамбика. Об этом сообщает госсекретарь провинции Нампула Джейми Нето. «Судно было переполнено людьми. По меньшей мере 91 человек погиб», — передает слова местного чиновника агентство Франс Пресс. Всего на судне находилось около 130 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 90 человек погибли при крушении рыболовецкого судна у берегов Мозамбика. Об этом сообщает госсекретарь провинции Нампула Джейми Нето. «Судно было переполнено людьми. По меньшей мере 91 человек погиб», — передает слова местного чиновника агентство Франс Пресс. Всего на судне находилось около 130 человек.