07 апреля 2024

При крушении судна у берегов Африки погибло почти 100 человек

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Летний отдых, туризм, архив. , океан, морской круиз, океанский лайнер
Всего на судне было около 130 человек Фото:

Более 90 человек погибли при крушении рыболовецкого судна у берегов Мозамбика. Об этом сообщает госсекретарь провинции Нампула Джейми Нето.

«Судно было переполнено людьми. По меньшей мере 91 человек погиб», — передает слова местного чиновника агентство Франс Пресс. Всего на судне находилось около 130 человек.

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Более 90 человек погибли при крушении рыболовецкого судна у берегов Мозамбика. Об этом сообщает госсекретарь провинции Нампула Джейми Нето. «Судно было переполнено людьми. По меньшей мере 91 человек погиб», — передает слова местного чиновника агентство Франс Пресс. Всего на судне находилось около 130 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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