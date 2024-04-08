Осужденная экс-министр культуры Крыма хочет поехать на СВО

08 апреля 2024 в 06:44 Размер текста - 17 +

Новосельская хочет уйти из тюремной камеры в зону проведения спецоперации (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осужденная за взяточничество экс-министр министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская из СИЗО подала заявление на службу в зону спецоперации. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов. «На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — сказал РИА Новости Хасанов. Новосельская подала заявление еще три месяца назад. Экс-чиновница выразила надежду, что ее обращение рассмотрят в ближайшее время, отметил правозащитник. Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Сумма взятки составила 25 миллионов рублей. Новосельскую также лишили звания заслуженного работника культуры, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденная за взяточничество экс-министр министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская из СИЗО подала заявление на службу в зону спецоперации. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов. «На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — сказал РИА Новости Хасанов. Новосельская подала заявление еще три месяца назад. Экс-чиновница выразила надежду, что ее обращение рассмотрят в ближайшее время, отметил правозащитник. Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Сумма взятки составила 25 миллионов рублей. Новосельскую также лишили звания заслуженного работника культуры, пишет RT.