В МИД РФ раскрыли, что будет с посольством Украины в Москве

МИД РФ: Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одиночные пикеты у посольства Украины. Москва
Для регулирования этого вопроса ранее была создана Венская конвенция о дипломатических сношениях Фото:

Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве из-за действующей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Расторжение договора аренды земли со стороны Москвы не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины», — заявил ТАСС Алексей Полищук. Он отметил, что, согласно Венской конвенции, стороны должны уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами даже в случае военного конфликта. Это относится и к зданию посольства России на Украине.

Расторжение договора об аренде земли для посольства Украины произошло в начале февраля. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что ранее Киев сделал то же самое с участком, который арендовала Россия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве из-за действующей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. «Расторжение договора аренды земли со стороны Москвы не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины», — заявил ТАСС Алексей Полищук. Он отметил, что, согласно Венской конвенции, стороны должны уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами даже в случае военного конфликта. Это относится и к зданию посольства России на Украине. Расторжение договора об аренде земли для посольства Украины произошло в начале февраля. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что ранее Киев сделал то же самое с участком, который арендовала Россия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...