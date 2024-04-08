В МИД РФ раскрыли, что будет с посольством Украины в Москве

Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве из-за действующей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Расторжение договора аренды земли со стороны Москвы не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины», — заявил ТАСС Алексей Полищук. Он отметил, что, согласно Венской конвенции, стороны должны уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами даже в случае военного конфликта. Это относится и к зданию посольства России на Украине.
Расторжение договора об аренде земли для посольства Украины произошло в начале февраля. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что ранее Киев сделал то же самое с участком, который арендовала Россия.
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