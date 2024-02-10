МИД РФ отреагировал на расторжение Киевом договора аренды с посольством РФ

МИД РФ: Москва расторгла договор аренды с украинским посольством
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Россия расторгла договор аренды с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева в 2023 году Фото:

Россия нанесла зеркальный ответ на решение Киева расторгнуть договор аренды на земельный участок посольства РФ на Украине. Об этом сообщили в МИД страны.

«Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве», — подчеркнули в российском ведомстве. Также представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие действия со стороны Киева не остаются без ответа.

В апреле 2023 года в Киеве объявили о разрыве договора аренды на земельный участок, где размещалось здание посольства РФ в стране. Соответствующее решение принимал Киевский горсовет.

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Россия нанесла зеркальный ответ на решение Киева расторгнуть договор аренды на земельный участок посольства РФ на Украине. Об этом сообщили в МИД страны. «Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве», — подчеркнули в российском ведомстве. Также представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие действия со стороны Киева не остаются без ответа. В апреле 2023 года в Киеве объявили о разрыве договора аренды на земельный участок, где размещалось здание посольства РФ в стране. Соответствующее решение принимал Киевский горсовет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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