МИД РФ отреагировал на расторжение Киевом договора аренды с посольством РФ

Россия нанесла зеркальный ответ на решение Киева расторгнуть договор аренды на земельный участок посольства РФ на Украине. Об этом сообщили в МИД страны.
«Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве», — подчеркнули в российском ведомстве. Также представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие действия со стороны Киева не остаются без ответа.
В апреле 2023 года в Киеве объявили о разрыве договора аренды на земельный участок, где размещалось здание посольства РФ в стране. Соответствующее решение принимал Киевский горсовет.
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