Происшествия Жители курганского села, где объявили эвакуацию, не услышали сирену 08 апреля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 + Сигнал об эвакуации обещали включить в 10:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители села Большое Чаусово в Курганской области, где объявили эвакуацию, не услышали сигнал сирены. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница агентства. «У нас не было слышно сирены в селе Большое Чаусово по улице Молодежной», — рассказала читательница. Глава Кетовского округа Олег Язовских в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что не владеет информацией по данному поводу, и пообещал прокомментировать ситуацию позднее. Ранее власти Кетовского округа заявили об эвакуации жителей из подтопляемых территорий. Гражданам сел Кетово и Большое Чаусово объявляли о включении электросирен «Внимание всем» в 10:00 перед выездом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители села Большое Чаусово в Курганской области, где объявили эвакуацию, не услышали сигнал сирены. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница агентства. «У нас не было слышно сирены в селе Большое Чаусово по улице Молодежной», — рассказала читательница. Глава Кетовского округа Олег Язовских в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что не владеет информацией по данному поводу, и пообещал прокомментировать ситуацию позднее. Ранее власти Кетовского округа заявили об эвакуации жителей из подтопляемых территорий. Гражданам сел Кетово и Большое Чаусово объявляли о включении электросирен «Внимание всем» в 10:00 перед выездом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям