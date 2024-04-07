Жители курганского села, где объявили эвакуацию, не услышали сирену

Жители села Большое Чаусово в Курганской области, где объявили эвакуацию, не услышали сигнал сирены. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница агентства.
«У нас не было слышно сирены в селе Большое Чаусово по улице Молодежной», — рассказала читательница. Глава Кетовского округа Олег Язовских в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что не владеет информацией по данному поводу, и пообещал прокомментировать ситуацию позднее.
Ранее власти Кетовского округа заявили об эвакуации жителей из подтопляемых территорий. Гражданам сел Кетово и Большое Чаусово объявляли о включении электросирен «Внимание всем» в 10:00 перед выездом.
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Жители села Большое Чаусово в Курганской области, где объявили эвакуацию, не услышали сигнал сирены. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница агентства. «У нас не было слышно сирены в селе Большое Чаусово по улице Молодежной», — рассказала читательница. Глава Кетовского округа Олег Язовских в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что не владеет информацией по данному поводу, и пообещал прокомментировать ситуацию позднее. Ранее власти Кетовского округа заявили об эвакуации жителей из подтопляемых территорий. Гражданам сел Кетово и Большое Чаусово объявляли о включении электросирен «Внимание всем» в 10:00 перед выездом.