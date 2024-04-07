07 апреля 2024

Жители курганского села, где объявили эвакуацию, не услышали сирену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Сигнал об эвакуации обещали включить в 10:00 Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Жители села Большое Чаусово в Курганской области, где объявили эвакуацию, не услышали сигнал сирены. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница агентства.

«У нас не было слышно сирены в селе Большое Чаусово по улице Молодежной», — рассказала читательница. Глава Кетовского округа Олег Язовских в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что не владеет информацией по данному поводу, и пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее власти Кетовского округа заявили об эвакуации жителей из подтопляемых территорий. Гражданам сел Кетово и Большое Чаусово объявляли о включении электросирен «Внимание всем» в 10:00 перед выездом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители села Большое Чаусово в Курганской области, где объявили эвакуацию, не услышали сигнал сирены. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала читательница агентства. «У нас не было слышно сирены в селе Большое Чаусово по улице Молодежной», — рассказала читательница. Глава Кетовского округа Олег Язовских в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что не владеет информацией по данному поводу, и пообещал прокомментировать ситуацию позднее. Ранее власти Кетовского округа заявили об эвакуации жителей из подтопляемых территорий. Гражданам сел Кетово и Большое Чаусово объявляли о включении электросирен «Внимание всем» в 10:00 перед выездом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...