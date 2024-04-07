07 апреля 2024

Жителей Кетовского округа эвакуируют из-за наводнения

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Под Курганом эвакуируют жителей села Кетово и Большое Чаусово (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кетовском округе Курганской области эвакуируют жителей сел Кетово и Большое Чаусово из-за паводка. Об этом сообщается в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание жителей сел Кетово Большое Чаусово! Территория, на которой вы проживаете, по прогнозам МЧС попадает в зону риска затопления. 8 апреля в 10:00 в ваших населенных пунктах будут запущены электросирены для передачи сигнала „Внимание всем!“. После прослушивания сообщения покиньте затопляемую зону», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что эвакуация проходит также в Звериноголовском, Притобольном, Белозерском и Целлинном округах и из садоводств в микрорайоне Вороновка. По прогнозу МЧС, при самом худшем сценарии в зоне затопления окажутся более 60 населенных пунктов и около 19 тысяч человек. Вся информация о паводке в регионе в онлайн-трансляции.

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В Кетовском округе Курганской области эвакуируют жителей сел Кетово и Большое Чаусово из-за паводка. Об этом сообщается в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «Внимание жителей сел Кетово Большое Чаусово! Территория, на которой вы проживаете, по прогнозам МЧС попадает в зону риска затопления. 8 апреля в 10:00 в ваших населенных пунктах будут запущены электросирены для передачи сигнала „Внимание всем!“. После прослушивания сообщения покиньте затопляемую зону», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что эвакуация проходит также в Звериноголовском, Притобольном, Белозерском и Целлинном округах и из садоводств в микрорайоне Вороновка. По прогнозу МЧС, при самом худшем сценарии в зоне затопления окажутся более 60 населенных пунктов и около 19 тысяч человек. Вся информация о паводке в регионе в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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