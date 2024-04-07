Средняя стоимость «квадрата» в новостройках Екатеринбурга достигла 148,8 тысячи рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

За последние три года средняя стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге выросла с 91,1 тысячи до 148,8 тысячи рублей (+63,3%). Самой дорогой локацией стал центр города — 251,3 тысячи за «квадрат» (+79,8%). Об этом URA.RU рассказали в аналитическом сервисе «Объектив РФ».

«С марта 2021 года по март 2024-го цена одного квадратного метра на рынке первичной недвижимости Екатеринбурга выросла на 63,3%, с 91,1 тысячи до 148,8 тысячи рублей. Средняя стоимость квартиры в новостройках при этом увеличилась на 62,2%, с 4,5 до 7,3 миллиона рублей», — следует из аналитики.

Рейтинг самых дорогих локаций в Екатеринбурге открывает центр города — 251,3 тысячи рублей за «квадрат» (средняя стоимость квартиры — 17,4 млн рублей), на втором месте Парковый микрорайон — 228,9 тысячи рублей (17,7 млн рублей за квартиру). Тройку лидеров замыкает Вокзальный микрорайон, там «квадрат» стоит 223,7 тысячи рублей (21,2 млн рублей).

Отмечается, что в рамках каждого года рост цен был неравномерным. Недвижимость дорожала из-за активно растущего спроси, геополитических событий, а также на фоне ускорения инфляции, ослабления курса национальной валюты и ожидании отмены программ льготного ипотечного кредитования.

Екатеринбург вошел в тройку лидирующих городов по удорожанию стоимости квадратного метра за февраль. В этот месяц средняя цена выросла на 3%, составив 142 тысячи рублей.

Инфографика: аналитический сервис «Объектив РФ»

Инфографика: аналитический сервис «Объектив РФ»