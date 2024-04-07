В Перми власти забирают у Дягилевской гимназии исторический корпус

08 апреля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

В здании кроме прочего находится уникальный музей Сергея Дягилева Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми у статусной Дягилевской гимназии власти изымают один из двух корпусов. Речь идет о старинном особняке XIX века, который ранее принадлежал семье известного импресарио Сергея Дягилева. О том, что педагогическому составу и ученикам придется покинуть здание, преподавателям сообщила на закрытой встрече начальник департамента образования Перми Ольга Ершова. Об этом URA.RU рассказала преподаватель гимназии Ольга Айдерханова. «На собрании в гимназии присутствовали начальник департамента Ольга Ершова, [начальник управления персоналом департамента Светлана] Ларькова, [начальник управления содержания образования Тамара] Фадеева. Нам сообщили, как о свершившемся факте, который не подлежит обсуждению, что с 1 сентября мы должны освободить наш исторический корпус, в котором изначально и появилась гимназия», — рассказала Айдерханова. По замыслу властей, в особняке, где сейчас учатся гимназисты, разместят школу №21, которую на капитальный ремонт закрыли еще в 2021 году. Несколько лет ее ученики и педагоги вынуждены работать в других школах города: 28-й и 61-й. Там устали от «уплотнения», и теперь всех детей департамент намерен разметить в Дягилевской гимназии. Педагоги и родители учеников гимназии выступают категорически против передачи здания. «Нам придется учиться в две смены, это точно. Дягилевка славится своим дополнительным образованием. Где разместится балетный класс, где зал для хора? Мы закроем эти направления? На эти вопросы чиновники внятного ответа не дают. Не говорят и о будущем уникального музея Сергея Дягилева, который создан силами гимназии», — возмущается Айдерханова. Педагоги и родители гимназистов намерены отстаивать свое здание. Они уже собрали инициативную группу и вырабатывают стратегию действий. По их мнению, действия департамента разрушат уникальный коллектив гимназии, нарушат образовательный процесс, а также уничтожат пермское наследие Дягилева. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми с просьбой прокомментировать ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми у статусной Дягилевской гимназии власти изымают один из двух корпусов. Речь идет о старинном особняке XIX века, который ранее принадлежал семье известного импресарио Сергея Дягилева. О том, что педагогическому составу и ученикам придется покинуть здание, преподавателям сообщила на закрытой встрече начальник департамента образования Перми Ольга Ершова. Об этом URA.RU рассказала преподаватель гимназии Ольга Айдерханова. «На собрании в гимназии присутствовали начальник департамента Ольга Ершова, [начальник управления персоналом департамента Светлана] Ларькова, [начальник управления содержания образования Тамара] Фадеева. Нам сообщили, как о свершившемся факте, который не подлежит обсуждению, что с 1 сентября мы должны освободить наш исторический корпус, в котором изначально и появилась гимназия», — рассказала Айдерханова. По замыслу властей, в особняке, где сейчас учатся гимназисты, разместят школу №21, которую на капитальный ремонт закрыли еще в 2021 году. Несколько лет ее ученики и педагоги вынуждены работать в других школах города: 28-й и 61-й. Там устали от «уплотнения», и теперь всех детей департамент намерен разметить в Дягилевской гимназии. Педагоги и родители учеников гимназии выступают категорически против передачи здания. «Нам придется учиться в две смены, это точно. Дягилевка славится своим дополнительным образованием. Где разместится балетный класс, где зал для хора? Мы закроем эти направления? На эти вопросы чиновники внятного ответа не дают. Не говорят и о будущем уникального музея Сергея Дягилева, который создан силами гимназии», — возмущается Айдерханова. Педагоги и родители гимназистов намерены отстаивать свое здание. Они уже собрали инициативную группу и вырабатывают стратегию действий. По их мнению, действия департамента разрушат уникальный коллектив гимназии, нарушат образовательный процесс, а также уничтожат пермское наследие Дягилева. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми с просьбой прокомментировать ситуацию.