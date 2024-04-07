Происшествия МЧС объявило об эвакуации сел в Каргапольском и Макушинском округах. Скрин 08 апреля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 + В округах продолжается эвакуация из-за роста уровня воды в реке Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области жителей сел Коновалово (Макушинский округ) и Сосновка (Каргапольский округ) призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды на реке Тобол. Об этом сообщается в SMS-рассылке от РСЧС. «В населенных пунктах Коноволово и Сосновка на реке Тобол рост уровня воды. Эвакуируйтесь из зоны возможного затопления! Возьмите с собой документы», — говорится в сообщении. Также призывают эвакуироваться жителей города Куртамыша и села Долговки. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка эвакуируют жителей Притобольного, Звериноголовского, Кетовского, Белозерского и Целинного округа, а также из садоводств Кургана. По прогнозу МЧС, в регионе под затопление могут попасть 62 населенных пункта. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции. Скрин от корреспондента URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курганской области жителей сел Коновалово (Макушинский округ) и Сосновка (Каргапольский округ) призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды на реке Тобол. Об этом сообщается в SMS-рассылке от РСЧС. «В населенных пунктах Коноволово и Сосновка на реке Тобол рост уровня воды. Эвакуируйтесь из зоны возможного затопления! Возьмите с собой документы», — говорится в сообщении. Также призывают эвакуироваться жителей города Куртамыша и села Долговки. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка эвакуируют жителей Притобольного, Звериноголовского, Кетовского, Белозерского и Целинного округа, а также из садоводств Кургана. По прогнозу МЧС, в регионе под затопление могут попасть 62 населенных пункта. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям