07 апреля 2024

МЧС объявило об эвакуации сел в Каргапольском и Макушинском округах. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дамба на улице Гагарина. Тобол. Курган
В округах продолжается эвакуация из-за роста уровня воды в реке Тобол Фото:

В Курганской области жителей сел Коновалово (Макушинский округ) и Сосновка (Каргапольский округ) призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды на реке Тобол. Об этом сообщается в SMS-рассылке от РСЧС.

«В населенных пунктах Коноволово и Сосновка на реке Тобол рост уровня воды. Эвакуируйтесь из зоны возможного затопления! Возьмите с собой документы», — говорится в сообщении. Также призывают эвакуироваться жителей города Куртамыша и села Долговки.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка эвакуируют жителей Притобольного, Звериноголовского, Кетовского, Белозерского и Целинного округа, а также из садоводств Кургана. По прогнозу МЧС, в регионе под затопление могут попасть 62 населенных пункта. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции.

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В Курганской области жителей сел Коновалово (Макушинский округ) и Сосновка (Каргапольский округ) призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды на реке Тобол. Об этом сообщается в SMS-рассылке от РСЧС. «В населенных пунктах Коноволово и Сосновка на реке Тобол рост уровня воды. Эвакуируйтесь из зоны возможного затопления! Возьмите с собой документы», — говорится в сообщении. Также призывают эвакуироваться жителей города Куртамыша и села Долговки. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за паводка эвакуируют жителей Притобольного, Звериноголовского, Кетовского, Белозерского и Целинного округа, а также из садоводств Кургана. По прогнозу МЧС, в регионе под затопление могут попасть 62 населенных пункта. Вся информация о ситуации с паводком в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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